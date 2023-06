Consultax ofrece asesoría sobre cómo un socio o administrador puede retirar legalmente fondos de una empresa

Las empresas basan sus actividades en ofrecer un bien o servicio a la población, con el cual puedan generar una ganancia. Ese ánimo de lucro será el motor por el cual las organizaciones buscan competir y destacarse de la competencia. Sin embargo, estas instituciones son declaradas como personas jurídicas, las cuales poseen derechos y obligaciones, entre los que se encuentra su patrimonio y, por lo tanto, sus reservas.

Debido a esta protección que posee sobre sus bienes, los socios o administradores deben aplicar mecanismos que cumplan con las condiciones para poder retirar dinero. Es aquí donde el equipo profesional de Consultax es capaz de brindar su servicio de asesoría fiscal, de manera que las operaciones se realicen de forma lícita.

Métodos efectivos para retirar dinero como socio o administrador La misión de la asesoría fiscal de Consultax es brindar a los socios la mejor manera con la que pueden hacerse con el dinero. Dentro de los métodos más efectivos que pueden aplicar se encuentra, por ejemplo, la percepción de un salario, en el que el socio o administrador podrá recibir un sueldo por el trabajo prestado (como los otros trabajadores). Si bien es una forma efectiva, en caso de que el socio sea administrador de la sociedad, por norma fiscal del IRPF deberá tributar un 45 % para rentas superiores a los 60.000 euros.

Otro método efectivo es mediante el cobro de facturas, las cuales deberán de ser emitidas por el socio administrador por los servicios prestados a favor de la sociedad y proceder a su cobro. En este caso, si el socio presta servicios profesionales a la sociedad, se aplica solamente una retención del 15 %.

Por último, se encuentran los dividendos, cuyo reparto se aprueba por la Junta de Socios o Accionistas. Este método resulta el más efectivo, ya que su carga impositiva es la menor de todas y la cantidad distribuida es independiente de los servicios prestados.

Otras alternativas a la hora de retirar fondos Las operaciones de retiro de dinero siempre van ligadas a una retención sobre la cantidad. Sin embargo, otra de las alternativas que se realizan a la hora de extraer fondos de las sociedades son mediante préstamos o el uso de una cuenta corriente con socios y administradores. En el caso del préstamo, es una operación sujeta, pero exenta de IVA, por lo que el socio no conlleva carga fiscal.

La contrapartida es que, como su nombre indica, vencido el plazo del préstamo se debe devolver el dinero, y su incumplimiento es sancionable. La situación de la c/c con socios y administradores es similar a la prestación de dinero, solamente que no se formaliza un contrato de préstamo ni se consideran intereses.

También existen casos en los que los socios utilizan el patrimonio de la sociedad como propio. Si bien no hay una tributación en el proceso, este tipo de retirada de dinero es ilegal, ya que va en detrimento de los derechos de la empresa. Es por eso que Consultax informa a las sociedades mediante su asesoría fiscal, de manera que los socios puedan optar por la mejor manera posible para retirar dinero cumpliendo con la legislación vigente.