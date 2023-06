Consejos clave para encontrar apoyo psicológico; cómo identificar un servicio confiable

Tomar la decisión de buscar apoyo psicológico puede resultar desafiante, ya que no todas las personas reconocen sus problemas o la necesidad de ayuda externa. Sin embargo, una vez decidido emprender la terapia, la elección de un psicólogo adecuado se vuelve crucial. Un profesional competente no solo proporciona un entorno de comodidad y confianza, sino también herramientas efectivas para superar los obstáculos. Al considerar opciones, es importante evaluar el currículum y la experiencia del psicólogo. Clínicas como El Teu Espai en Santa Coloma ofrecen acceso a psicólogos altamente capacitados. Tomar esta decisión valiente puede ser el primer paso hacia una mejor salud mental y bienestar.

Aspectos para detectar un buen psicólogo Para detectar si un psicólogo es un buen profesional, primero hay que fijarse si cuenta con el título de graduado o licenciado en Psicología, y si está colegiado, ya que con su número de inscripto en el Colegio Oficial de su zona se podrá conocer su formación. En este sentido, se debe sospechar de alguien que no pone su número de colegiado en un lugar visible de su página web. Por otro lado, es conveniente que tenga formación más especializada, como un máster o un posgrado, o cursos de actualización en nuevas técnicas. En cuanto a las sesiones que brinda, el tratamiento psicológico no debe solo consistir en hablar. En este camino, el psicólogo debe brindar un diagnóstico y herramientas para tratar el problema. Por otra parte, otro signo de un buen servicio psicológico es el trabajo en equipo, ya que contar con otras opiniones profesionales puede servir para alcanzar la solución o el tratamiento más adecuado.

Sobre la clínica El Teu Espai En El Teu Espai son conscientes de la necesidad de un buen psicólogo, por lo que se preocupan por contar con profesionales con experiencia comprobable y que estén en constante formación. Además, el centro psicológico posee un equipo multidisciplinar, compuesto por psicólogos, psiquiatras y logopedas. Cada uno de ellos sabe que cuenta con su compañero para ayudarse mutuamente en el tratamiento a cada paciente.

Si bien la psicología es compleja, es mucho más efectiva con un equipo que respalda y ayuda a cada uno de los profesionales que lo integra. En este camino, los 20 años de trayectoria le han servido a El Teu Espai para ser consciente de ello y convertirse en una de las clínicas de excelencia en Cataluña.