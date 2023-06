Elena Furiase debuta en el mundo de la escritura de la mano de Círculo Rojo con quienes ha publicado su primer libro

La actriz estuvo firmando ejemplares en la Feria del Libro de Madrid el pasado domingo, 4 de junio, en la carpa central de Publishers Weekly.

CÍRCULO ROJO.- El nombre de Elena Furiase resuena en la cabeza de todos por su faceta como actriz y por formar parte de una de las familias de artistas más querida, dentro y fuera de las fronteras de este país.

El mundo secreto de Árbal es su ópera prima y la prueba de que es toda una caja de sorpresas. “Esta obra se me ocurrió con trece años, pero lo dejé estar, no tenía mucha confianza en lo que hacía. Después de veinte años la retomé y estuve casi dos años escribiéndola”, explica ella misma.

Publicada en Círculo Rojo Grupo Editorial, el lector va a encontrarse con un mundo mágico e irreal en el que sus personajes comparten un objetivo, una búsqueda que les llevará a enfrentarse a mil y una aventuras. “No solo se basa en el personaje protagonista, que es Árbal, la niña; sino que todos tienen su trama importante. Creo que es un libro que recalca los valores de la amistad, la perseverancia, el amor a la familia… Además, los personajes no son ni malos, ni buenos, hay de todo, y todos tienen sus matices, he querido alejarme del malo malísimo, y el bueno buenísimo, y espero haberlo conseguido”, comenta la propia Elena.

Así, a través del mundo mágico Odum lleva a sus lectores a introducirse en su propia imaginación y en los paisajes y momentos de su niñez que le sirvieron de inspiración. “En su momento, en mi adolescencia, me inspiré en el paisaje de Ibiza, ya que estaba veraneando allí cuando se me ocurrió esta historia; después es cierto que he ido absorbiendo un poquito de toda la fantasía con la que me he criado, desde ‘Harry Potter’, ‘La historia interminable’, ‘El señor de los anillos’, ‘La princesa prometida’, ‘El laberinto’, etc. y reconozco que también mi familia ha sido fuente de inspiración, de una manera más indirecta”, confiesa.

Elena pudo disfrutar del calor de sus lectores en la carpa central de Publisher Weekly en la Feria del Libro de Madrid el pasado 4 de junio de 17:45- 18:30 horas.

Sinopsis Sara es una niña de 12 años que vive con su familia en un barrio residencial. Sus padres son muy cariñosos con ella y tratan de darle siempre lo mejor, pero para ella nada es suficiente. Es contestona, rebelde, y mal hablada; cualquier cosa que le digan le molesta, y todo a su alrededor le desagrada; parece que nadie la comprende, ni siquiera ella misma. Debido a su mal comportamiento, el día de su cumpleaños, sus padres le regalan solo un libro que al principio rechaza, pero finalmente este llama su atención. Por arte de magia, Sara se mete dentro del libro, donde se le encomendará una misión que los habitantes de este mundo le ayudarán a cumplir, y así poder regresar a casa. En esta aventura se encontrará con diferentes peligros que irá sorteando, pero también hará grandes amigos; tendrá que enfrentarse a uno de los magos más poderosos para devolverle la paz al mágico reino de Odum. La visita a este mundo secreto cambiará su forma de ver la vida para siempre.

Autora Nacida y criada en Madrid, un miércoles, 9 de marzo de 1988. Piscis de los pies a la cabeza y apasionada de la lectura.

Actriz de profesión y madre de vocación. Fantasiosa e imaginativa desde muy pequeña, con solo 13 años comenzó a darle forma a esta historia, pero lo dejó pensando que lo que hacía no tenía mucho sentido.

20 años después retoma de su memoria lo que aquella niña inventó, y comienza a darle forma.

El Mundo Secreto de Árbal es una historia para todas aquellas personas que necesitan abstraerse del mundo real, para luego volver y así poder recolocar su mundo interior que, a veces, tanto cuesta entender.

Es la primera obra que publica, y tras este pequeño salto, espera poder mostrar otras tantas que tiene guardadas en la recámara.