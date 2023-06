Juncal Aguirre, colecciones propias de calzado siguiendo las últimas tendencias en moda y fabricadas íntegramente en España

La temporada primavera-verano es sinónimo de días de buen tiempo, ideales para usar calzados fabricados con productos naturales que resultan frescos y permiten delinear un look más relajado y ligero. En esta parte del año son preponderantes materiales como el algodón, la rafia, el yute o el esparto.

Por ejemplo, las cuñas esparto mujer son un calzado que no pasa de moda y que se adapta a distintas situaciones. Con respecto a esto, la marca Juncal Aguirre cuenta con distintas colecciones de calzado de diseño propio que siguen las últimas tendencias de la moda y entre las que destacan cuñas, alpargatas y sandalias ideales para la temporada primavera-verano 2023.

Cuñas de esparto para mujer en Juncal Aguirre Las cuñas de esparto para mujer son un calzado tradicional que nunca pasa de moda y resulta perfecto para múltiples ocasiones. En este sentido, se amoldan a un look casual para el día a día y también resultan apropiadas para una ocasión especial.

En particular, Juncal Aguirre ofrece un modelo de cuñas de esparto de 10 centímetros, llamado Silene, en color beige. Este calzado es una elección perfecta para las mujeres que buscan modelos que combinen con distintas prendas y, al mismo tiempo, ofrezcan comodidad.

Estas cuñas cuentan con cintas que se enlazan en la pierna y que resultan ajustables. Además, permiten caminar con seguridad y tranquilidad mientras es posible disfrutar de un toque elegante y moderno que se adapta a distintos looks.

Por otra parte, estas cuñas están integradas por una plantilla acolchada cosida a mano que garantiza una pisada cómoda y suave. Asimismo, estos productos son fruto de un proceso de manufactura artesanal centrado en la calidad y durabilidad.

Juncal Aguirre ofrece alpargatas fabricadas a mano desde hace 30 años Esta empresa comenzó a trabajar hace más de 30 años. Hoy en día, cuenta con una amplia oferta de alpargatas para cada estación y ocasión, que sigue siendo cosido a mano. Además, la segunda generación familiar de esta compañía ha tomado el relevo manteniendo las bases de un oficio tradicional que ha trascendido modas y conquistado distintos estilos. En definitiva, se mantienen los procesos artesanales, que se desarrollan íntegramente en España, en combinación con las demandas estéticas actuales.

La fábrica de esta empresa está ubicada en Irún y solo trabaja con materias primas naturales y sostenibles como, por ejemplo, la fibra de yute, que se emplea para confeccionar suelas. Este material presenta gran resistencia, transpirabilidad y flexibilidad. Al mismo tiempo, resulta ecológico, biodegradable, reciclable y cómodo.

En el catálogo de Juncal Aguirre es posible encontrar cuñas de esparto para mujer, alpargatas y sandalias diseñadas y fabricadas 100 % en España. Estos calzados siguen modelos tradicionales y se adaptan a las últimas tendencias de la moda.