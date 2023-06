El Partido Animalista documenta los crueles toros embolados de Bétera

PACMA ha documentado de nuevo la crueldad extrema hacia los animales en un festejo taurino; en esta ocasión en un festejo de toros embolados en Bétera (Valencia). En las imágenes, publicadas en redes sociales por la formación animalista, se observa cómo la multitud acosa, persigue, hostiga y tironea del rabo a los toros. Desde PACMA señalan que cada año miles de animales padecen este maltrato y ensañamiento en festejos populares por todo el país, y urgen a las administraciones a prohibirlos de una vez por todas.

¿Porque la mayoría de la sociedad que está en contra no sale a la calle cuando hay convocatorias por ejemplo, en pueblos para rechazar estos "espectáculos"?

En estos mal llamados festejos, la gente suele beber lo que provoca el ensañamiento absoluto con los animales y por si no teníamos bastante, los menores sufren total desprotección frente a la violencia taurina incumpliendo la ley de la Generalitat Valenciana, el reglamento de los propios taurinos que impide la participación de menores de 16 años, las recomendaciones de un montón de psiquiatras a lo que incluso se suma el comité de derechos del niño de la ONU que desde 2018 es ignorado por nuestro gobierno nacional (Podemos/PSOE) pese a ser los máximos expertos en temas de infancia que piden alejar a los menores de la violenta tauromaquia por su estabilidad emocional y mental.

PACMA es el único partido que estuvo reforzando este tema siendo recogido por parte de los expertos, la información proporcionada por el partido animalista con el medio ambiente respecto a la protección de la infancia en estos espectáculos de tortura.

MANIFESTACIÓN EN BÉTERA

Hace poco acudí como voluntario a la manifestación que tuvo lugar por las calles de este pueblo estando yo tras la pancarta de PACMA al ser el partido que realmente apoyo y me representa por su innegociable defensa de todos los animales sin distinción de especies, todas las personas mediante la justicia social e intentando atajar con medidas serias la urgencia climática que estamos atravesando.



Es por ello que en estas elecciones generales, mi voto va a ser para el partido animalista al ser el único que representa mis valores y que al menos, entren en el Congreso de los diputados puesto que van a tener mucha menos difusión en los medios que los partidos de siempre a pesar de tener un programa electoral que beneficia notablemente a nuestro país.

Los festejos taurinos tanto en las plazas como en las calles, son un espectáculo que refleja muy bien el sadismo como diversión mediante las subvenciones públicas sin parar y la desprotección de la infancia frente a la violencia como ya hemos demostrado.

Es la educación que damos a los más pequeños lo que nos salvará o nos condenará para siempre y en consecuencia, hace falta emplear la política valiente y acabar con todos estos privilegios de señoritos en su mayoría hombres que disfrutan viendo como su víctima intenta huir y los bullidos de angustia.



Festejos que por otro lado no paran de matar gente y causar heridos implicando incluso a menores, pero todo esto se asumirá como coste adicional en la sanidad pública la cual cubrirá todo lo adicional que no llegan a cubrir las aseguradoras por la alta siniestralidad de estos "espectáculos".

HAY QUE HACER ACTIVISMO

Como representante de la plataforma antitaurina de Alfafar, indicar que lo documentado por PACMA es lo que pasa en cada festejo taurino de cada pueblo y en consecuencia, estamos planeando desde nuestra plataforma nuevas convocatorias para agosto en el pueblo por lo que escríbeme al correo defensaanimal2023@gmail.com para que podamos crear un grupo mayoritario ya que como dicen todas las encuestas, son una minería muy pequeña la que disfruta del dolor extremo e incomprensible de estos animales.

