Personal cualificado al cuidado de niños en Madrid de la mano de Noviser

La vorágine de la rutina diaria y la falta de flexibilidad en algunos trabajos pueden representar un verdadero dilema para aquellos padres que desean conciliar la vida familiar y laboral.

Por tal motivo, la figura de una cuidadora o niñera resulta fundamental no solo para velar por la seguridad física y psicológica de un niño, sino también porque en el futuro podría representar un aporte positivo en su proceso de educación.

Es aquí donde destaca la agencia Noviser con su servicio de cuidado de niños en Madrid, enfocado en dos vertientes: atención de los más pequeños y refuerzo escolar.

Un servicio que vela por la seguridad de los menores La empresa Noviser cuenta con un amplio equipo de expertos canguros que asegura a los padres una atención de calidad con sus hijos, tanto en el ámbito doméstico como en el entorno educativo.

El concepto canguro, a diferencia de la niñera que presta funciones con regularidad, remite a la persona que tiende a ayudar y cuidar menores en determinados momentos. En un primer momento, ambas funciones las llevaban a cabo gente joven que no contaba con una formación profesional específica, pero con el paso de los años – y dada la enorme responsabilidad que conllevan esta clase de oficios – comenzó a crecer la demanda de un título como requisito.

En este marco, el servicio de cuidado de niños en Madrid que ofrece la agencia, resulta accesible en términos económicos y pone el foco en dos aspectos fundamentales: la atención al detalle del pequeño y en el refuerzo educativo.

Los profesionales de Noviser reúnen una sólida trayectoria en los cuidados de personas menores, adaptándose a un amplio rango de edades. Incluso para aquellos que están en edad escolar también se ofrece una recogida en el centro educativo con apoyo en las tareas escolares y extraescolares. Asimismo, la prestación no descuida a uno de los ítems más importantes en el desarrollo de un niño, que es el de destinarle tiempo a sus momentos de ocio y jugar con él.

Cabe destacar que la empresa, en todos los casos, requiere una constancia de antecedentes penales y, en hogares donde existan menores, puntualmente solicita el certificado de delitos de naturaleza sexual.

La opción del refuerzo escolar El proceso escolar es cada vez más exigente debido a las franjas horarias reducidas entre las asignaturas y actividades extraescolares que necesitan de ayuda adicional para que los niños no vean perjudicado su avance educativo.

En este caso, la agencia Noviser apuesta por un servicio de refuerzo escolar adaptado a todas las edades y personalizado según las necesidades familiares. Para ello, cuenta con profesores/as especializados en diversas asignaturas. Estos docentes, en circunstancias donde existan complicaciones, incluso se comprometen a acudir al hogar para impartir sus conocimientos.

En resumen, Noviser cuenta con excelentes referencias dentro de la Comunidad de Madrid gracias a un servicio avalado por cientos de clientes satisfechos que resaltan tanto su calidad como los precios competitivos.