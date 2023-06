Mundial Stocks, una empresa dedicada a la compra de stocks

En el contexto comercial, es común que muchas compañías registren grandes pérdidas económicas o entren en liquidación, debido a que parte de sus productos no lograron venderse por errores en el almacenamiento, dificultades en las estrategias de marketing y, como consecuencia, los costes asociados al sostenimiento de la mercancía tuvieron incrementos insostenibles.

Sin embargo, la destacada empresa Mundial Stocks cuenta con una trayectoria de más de 25 años, ofreciendo soluciones de estocaje a grandes entidades, pymes o autónomos que han enfrentado crisis con el cierre de los establecimientos o el estancamiento de los artículos, por factores económicos y culturales, principalmente.

¿Cómo funciona esta alternativa? Mundial Stocks ofrece el estocaje en todas las ciudades de España, a organizaciones que perdieron colecciones de ropa de mujer y hombre, en categorías casuales, deportivas, trajes, calzado, lencería, conjuntos, material deportivo (trecking, running y fitness), de montaña, alpinismo, bisutería y complementos.

La finalidad con este servicio es que los negocios obtengan algún retorno de la inversión de ese inventario que ya no está en tendencia o que no tuvo el alcance de ventas adecuado.

En ese sentido, al presentar exceso de producción o llevar procesos de liquidación, pueden contactar al equipo de asesores de Mundial Stocks por medio del portal, diligenciando un formulario con la descripción de los productos que se quieren vender y la cantidad aproximada. En el mismo formato o por WhatsApp, los solicitantes adjuntan una fotografía para validar el stock y, en poco tiempo, la empresa analiza, valora y envía la propuesta económica al usuario.

Una de las ventajas de esta modalidad de negocio es el convenio con plataformas e-commerce para poner a la venta las mercancías que tienen una nueva posibilidad de uso.

Es importante mencionar que no solo las compañías en riesgo, acceden a este servicio. Con frecuencia, los comercios que solo desean renovar su inventario en temporadas específicas, recurren al estocaje para darle enfoque y prioridad a las líneas de producción que han tenido mayor aceptación entre el target, y así aumentar el capital en el corto plazo.

Valoraciones y opiniones La página web de Mundial Stocks recibe una serie de comentarios alrededor del servicio. En general, los clientes resaltan la asignación de precios a las existencias y la eficacia en el proceso, que muchas veces se lleva a cabo por teléfono. Del mismo modo, los usuarios consideran el trato del personal, la capacidad de entendimiento frente a las solicitudes expuestas y la búsqueda de soluciones que se ajusten a las necesidades.