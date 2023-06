¿Quieres hacerte un blanqueamiento dental?

Elegir una buena clínica dental para realizarte un blanqueamiento o cualquier otro tratamiento no es tarea fácil, es clave valorar los profesionales que hay detrás, su experiencia, además de sus instalaciones, y si dispone de lo último en tecnología mejor que mejor.

Hoy os quiero hablar de mi último descubrimiento: la Clínica dental Bernabéu, un centro que especializado en el diseño y cuidado de sonrisas, liderado por la doctora Nadia Sarmini, directora y propietaria de esta clínica yexperta en estética dental y cirugía oral, con más de 15 años de experiencia a sus espaldas y 10 años liderando su propio centro.



Sus instalaciones cuentan con tres gabinetes completamente equipados para proporcionar un servicio dental personalizado. Disponen de un equipo para diagnóstico previo con scanner intraoral y radiología 3D para complementar una personalizada evaluación de sus pacientes. La calidad de sus servicios parte por el cuidado en todos los procesos, manteniendo estrictos protocolos garantizando unos resultados excepcionales. En sus tratamientos disponen de las técnicas más vanguardistas y la tecnología precisa para crear dientes sanos y estéticos.



Entre los tratamientos que nos ofrecen: carillas dentales, ortodoncia, implantes dentales, odontología (periodoncia, endodoncia, bruxismo…), prótesis dentales, blanqueamientos y un largo etcétera….Todo lo que necesitas para lucir una bonita dentadura, porque no hay que olvidar que lucir unos dientes bonitos no es sólo un tema de estética, es sinónimo de salud.

Uno de los best sellers de esta clínica son los blanqueamientos, desde la Clínica Dental Bernabéu nos proponen varias opciones:

Para los más impacientes Zoom! De Philip, un procedimiento seguro, eficaz y rápido. “Tan sólo una cita puede blanquear espectacularmente sus dientes. El sistema de blanqueamiento en clínica Zoom! es ideal para aquellos que busquen resultados inmediatos”, afirma la directora de la Clínica Dental Bernabéu.

La otra opción es el blanqueamiento en casa, para realizarte el tratamiento desde casa con félulas blandas individualizadas para cada paciente. “Para poder aplicar el gel blanqueador se toman unos moldes de los dientes para confeccionar una férula de plástico transparente, que encaje perfectamente en la boca. En estas férulas se coloca el agente blanqueador”, señala la doctora Sarmini.

En cada caso se individualiza con una serie de semanas de aplicación, que van desde las 2 hasta las 12 semanas dependiendo de la tonalidad que presente el paciente. Las férulas se colocan de 6 a 8 horas al día durante la noche.

Blanqueamiento con luz led: Se realiza en consulta y consiste en la aplicación sobre la superficie dental de un gel de peróxido de hidrógeno, el cual es potenciado mediante la aplicación de una luz intensa de LEDs. Se realiza en 30 minutos y la ventaja es que no altera el esmalte, no genera sensibilidad ni debilita las piezas dentales. Este tratamiento debe combinarse con el tratamiento en casa para fijar todo el tratamiento domiciliario y poder mantener durante más tiempo el efecto blanqueador que se ha conseguido en casa.



Todas estas técnicas son llevadas a cabo por higienistas especializadas de Clínica Dental Bernabéu y supervisadas por la doctora Nadia Sarmini.

En cuanto al precio del blanqueamiento varían en función de las necesidades de cada paciente, pero irá desde los 130€ hasta los 490€ aproximadamente.

Cualquier estación del año es buena para blanquear tus dientes pero es esencial hacerlo en un centro de referencia que te ofrezca todas las garantías.

Clínica Dental Bernabéu C/ De los Hermanos Pinzón, 4 28036 Madrid Tel. 915631378 https://www.clinicadentalbernabeu.es