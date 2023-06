​Maquillaje para hombres: ayer un tabú, hoy un negocio en expansión

Las rutinas de belleza masculina dejaron hace años de ser un tabú, maquillaje incluido. Hoy en día cada vez son más los que quieren verse bien, y poco a poco, han ido creando un hábito de cuidados e incluso adquirido productos de maquillaje específicos, pensados para cambiar el aspecto físico y dar una imagen más joven, vital y enérgica a la piel masculina.



Una línea de maquillaje para hombres debe cumplir dos requisitos: conseguir un acabado natural y buscar un look masculino. La piel del hombre básicamente necesita hidratación y protector solar a diario, mucho más en estas fechas cercanas al verano: “Cuando un hombre se maquilla es porque quiere destacarse de otros, unificar el rostro en cierta manera y ver su piel natural y con una buena apariencia. El miedo que hace años sentían por ser señalados, aunque continúa existiendo es muchísimo menor, lo podemos ver por ejemplo en la cantidad de hombres que lucen sus uñas pintadas sin ningún problema” – nos dice Briyi Pérez, maquilladora oficial de la firma de cosmética masculina Gentleman Cosmetic.

Sobre el cosmético imprescindible que no puede faltar en una línea de maquillaje masculino, apunta: “Sin duda un corrector, siempre del tono adecuado a la piel que se tenga. Una vez aplicado, es mejor dejarlo reposar en la piel unos minutos para que esta absorba el producto, y así a la hora de difuminar, esté totalmente integrado con la piel”.

Al igual que el maquillaje femenino, el masculino también se adecúa a cada estación del año con colecciones primavera-verano y otoño/invierno: “La temperatura afecta al maquillaje, por tanto las estaciones cuentan. Ahora que llega el verano, nuestra piel suda más y el maquillaje dura menos, eso no tiene que ver con sexos. Y lo mismo en invierno, cuando la piel del hombre o la mujer tiende a ser más seca y por tanto, requiere de un maquillaje que sea a la vez hidratante”.