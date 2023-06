Ahorrar dinero sin sacrificar el estilo de vida

Ahorrar dinero en España se ha convertido en una práctica cada vez más difícil de alcanzar para la mayoría de las personas, según los analistas.

Un estudio de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) reveló que un 73 % de los hogares en 2022 tuvo dificultades para ahorrar dinero.

Según los expertos de la firma Finanfox, esta cifra representa una notable subida con respecto a lo registrado en 2020, cuando era del 60 %. El deterioro de la solvencia financiera se viene incrementando en un contexto de alta inflación, por lo que se requiere de las personas aplicar correctivos inmediatos.

Cómo ahorrar dinero sin cambiar el estilo de vida Finanfox es una plataforma de planificación financiera e inversión que ayuda a sus clientes a rentabilizar sus ahorros de manera efectiva. La firma cuenta con tecnología de inteligencia artificial con la que ofrecen servicios totalmente personalizados. Explican que cada persona puede acceder a una planificación, incluso antes de contactar con un planificador de la empresa.

Como expertos en la materia, los especialistas de Finanfox sostienen que, a pesar de las dificultades, aún existen posibilidades.

Por esa razón, comparten algunos consejos para que las personas puedan ahorrar dinero sin sacrificar su estilo de vida. El primero de ellos es clave, y se trata de la planificación.

Los expertos de Finanfox señalan que consiste en elaborar un presupuesto mensual de gastos en función de los ingresos y egresos fijos. Aquí se discriminan claramente los compromisos que no se pueden eludir como la renta, las tarjetas de crédito, la alimentación y el pago de servicios. Eso permitirá saber cuál es el excedente real con el que cuenta el hogar a final de cada mes.

Evitar nuevas deudas y tentaciones Al definir el excedente con el que se dispone tras pagar todas las cuentas mensuales, cada persona identifica lo que puede usar en gastos extraordinarios. Algunos expertos definen una regla denominada 50/30/20 que consiste en emplear la mitad de los ingresos para cubrir los gastos básicos. Otro 30 % se dedica a pagar los 'caprichos' y un 20 % al fondo de ahorros.

Sin embargo, es importante destacar que al iniciar un plan de ahorro es fundamental evitar la adquisición de nuevas deudas.

Los especialistas de Finanfox informan de que estas solo son válidas para la adquisición de equipos que puedan ayudar a diversificar los ingresos.

Por otro lado, a la hora de comprar, es esencial aprovechar todas las ofertas disponibles en los gastos habituales.

Además de buscar los precios más bajos, también es recomendable revisar cuidadosamente la lista mensual de compras. Aquí las personas deben analizar si en realidad necesitan cada uno de los artículos que adquieren. El objetivo de esto es que los continuos aumentos de precios no afecten el porcentaje mensual que se ha de destinar al ahorro. Indican que las personas deben ver el ahorro como una inversión en sí mismos y no como un sacrificio.