Reparación de consolas, de la mano de Mundo del Móvil

Desde hace muchos años, las consolas son centros de entretenimiento multifuncionales que permiten jugar a diferentes juegos de alta calidad, transmitiendo contenido multimedia, con la posibilidad de jugar en línea y conectarse con amigos. Con los años, las consolas han ido evolucionando y cada vez ofrecen más componentes avanzados, como gráficos de alta definición, controles de movimiento de última generación o compatibilidad con otros dispositivos.

Se debe tener en cuenta que estas consolas son dispositivos electrónicos muy complejos, y que con un uso prolongado, pueden sufrir averías y, por lo tanto, requerir reparaciones. Estas averías pueden ir de menor gravedad a mayor, como pueden ser los botones de la consola o fallos en el disco duro.

Mundo del Móvil es una tienda de dispositivos electrónicos, que además se preocupa por el cliente y sus dispositivos, por lo que cuenta con servicio de reparación de consolas, para que los usuarios puedan recurrir a ellos en caso de necesitar a profesionales expertos.

Reparación de la mano de expertos En Mundo del Móvil optan por dar otra segunda oportunidad a los dispositivos electrónicos para que no queden obsoletos. En esta tienda ofrecen servicio de reparación de todo tipo de consolas, desde PlayStation 2 y 3, PS4 y PS5, XBOX, Nintendo DS y Nintendo Switch.

No obstante, no solamente son las consolas las que pueden sufrir averías. Los complementos de estas tienen que ser reparados en muchas ocasiones, ya sean mandos o pantallas portátiles. Sin estos complementos, los usuarios no pueden usar sus consolas de la misma forma, por lo que Mundo del Móvil amplía su catálogo de reparaciones a estos complementos.

En su página web, de manera muy intuitiva y fácil, los usuarios interesados pueden encontrar todas las opciones de reparación disponibles, así como las condiciones y los precios de cada una de ellas.

¿Cómo es el servicio de Mundo del Móvil? De la mano de profesionales, esta empresa realiza las reparaciones con garantía y servicio exprés, para que los usuarios puedan seguir disfrutando de su consola lo antes posible. Aquellas personas que tengan un problema con su dispositivo, puede acudir a la tienda física sin cita previa y pedir un presupuesto sin ningún coste ni compromiso. Sin embargo, también cuentan con la opción de recogida y entrega a domicilio en toda España con un coste adicional para aquellos que no puedan acudir físicamente.

La reparación se realizará en menos de una hora, el dispositivo tendrá una garantía sellada de 6 meses y la empresa hará un correcto tratamiento de los datos. Otra opción a la que los usuarios pueden optar es a financiar su reparación en el caso de necesitarlo.

Para consultar más detalles o solicitar información, los usuarios pueden visitar la web de Mundo del Móvil donde encontrarán una sección de dudas y el contacto para hablar directamente con la tienda. Asimismo, también se puede acudir físicamente a una de las tres tiendas en Madrid ubicadas en Las Ventas (C/ Colomer 3), Moncloa (C/ Fernández de los Ríos, 85) o Príncipe de Vergara (C/ Príncipe de Vergara, 291).