Facilitar la inversión hipotecaria para extranjeros en el mercado inmobiliario español con Lionsgate Capital

El mercado inmobiliario en España es, tal vez, uno de los sectores más sólidos en el ámbito económico local, registrando un incremento promedio anual del 16 % desde 2016. Este sector fue uno de los que logró recuperarse con mayor rapidez de la crisis ocasionada por la pandemia, alcanzando un alto flujo de clientes entre 2021 y lo que va de 2023. En esa medida también se ampliaron los accesos a créditos hipotecarios, sobre los cuales se han firmado hasta 40.000 hipotecas al mes, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

el mercado inmobiliario español representa un gran potencial para inversionistas extranjeros

Ventajas del mercado inmobiliario en España El Euribor es el indicador que se encarga de determinar el valor de los tipos de interés para los créditos de tipo variable en España, por lo que, gracias a que en los últimos años ha registrado un índice bajo, es posible acceder a hipotecas más económicas y viables. Esto también permite que el inversor reciba una mayor rentabilidad, puesto que los rendimientos no van a ser absorbidos en su totalidad por los intereses del crédito.

Por otra parte, una hipoteca para no residentes también ofrece un beneficio en la carga fiscal del inversor, ya que se considera como una deuda y puede deducirse del patrimonio del contribuyente. Este beneficio es particularmente provechoso para inversionistas que adquieren inmuebles de gama alta, teniendo en cuenta que en España estas viviendas se graban con un impuesto extra sobre el patrimonio. Para los inversores fiscales europeos, España ofrece un beneficio adicional que consiste en otorgarles la Golden Visa si su inversión supera los 500.000 € en cualquier propiedad. Con este documento, el inversor puede vivir y trabajar en el país de manera legal por hasta dos años, teniendo la posibilidad de renovar su permiso de permanencia anualmente.

