El libro ‘¡Madres!’, de Julius Suh Assah, rinde homenaje a la figura de las madres

CÍRCULO ROJO.- ¡Madres! es una historia real de lucha y superación en la que Julius Suh Assah rinde homenaje a las madres y en especial a la suya propia. “Nos hará recordar cada momento de nuestra infancia, de dónde venimos, y quién es nuestra madre. A día de hoy, mucha gente sigue sin apreciar ni ver lo importante que es una madre en nuestras vidas. La idea de escribir este libro es para que recordemos nuestra procedencia, el recorrido de nuestras madres y sus noches en vela”, añade él mismo.

Publicada en Círculo Rojo, Grupo Editorial, el lector se va a encontrar, según las palabras del propio autor, “al menos con dos y más reflexiones que apuntan directamente a su pasado, su vida actual y su posible futuro. Ya que es una historia universal y que vincula directamente a todas las personas, de todas las edades y de todos los géneros”.

Julius se dirige “a todas las madres tanto en planta tierra como extraterrestre, humanos como animales. Ser madre es el trabajo más significativo, no hay otro igual”, tal y como él mismo indica.

Sinopsis Martha es una mujer y madre que nació en los principios del siglo XX, en 1906, en el seno de una familia extremadamente pobre. Martha no tuvo suerte porque se moría cada persona que, suponía, iba a alegrar su vida.

Durante décadas tormentosas, con hijos sin padres y techo, Lydia, la primogénita de Martha, decidió volar del nido, para ayudar a la madre y hermanos; pero no pudo volar a placer porque sus alas fueron cortadas por una rival potente en el seno de una familia polígama.

Madre e hija terminarán luchando, y no solo para salvarse, sino para salvar a sus hijos de la boca del lobo, donde habían estado durante décadas, y tras medio siglo con la eterna rival, con brujería y magia negra de por medio, cada amanecer era un mundo, las noches parecían más largas, los días resultan tener 48 horas y cada año era peor que el anterior. Martha luchaba sin parar de día, mientras Lydia hacia lo mismo, pero de noche, para que sobreviviera el nieto e hijo más deseado, SUH, en la guarida de las leonas. Poca gente vive hasta los 116 años.

Autor Julius Suh Assah, hijo de Assah y Lydia. Nacido el 8 de septiembre de 1975 en un pueblo llamado Mubang, a treinta kilómetros de Bamenda, en la región del noroeste de Camerún. Tiene 47 años y es padre de dos hijos: Marc Assah, con 21 años, y Lidia, con 13. Estudió en el colegio de primaria CBC Mubang, aunque tuvo que continuar sus estudios en España (CEPA Cuidad Real) porque diversos motivos no le permitieron terminarlos en África. Nació en el seno de una familia polígama con cuatro madres y dieciocho hermanos, y tuvo una infancia muy divertida cuando eran pequeños, pero se fue convirtiendo en un semi-infierno cuando fueron haciéndose mayores. Tuvo que abandonar a su familia a los 17 años porque cada vez hervía más, y fue caminando desde Camerún hasta España, saltando por encima de los escorpiones y las vallas de seis metros con cuchillas afiladas para llegar a España, sin saber que se escapaba de la sartén para aterrizar encima de un fogón. Solo era la primera parte de su tribulación. Este es su segundo libro publicado por Círculo Rojo; el primero fue Mi vida primitiva en poligamia, publicado en el año 2022.

Sus libros se pueden encontrar en todas las librerías y, online, en todas las plataformas, también en su página web. También en canales como Cuatro, «FIRST DATE», Tele Jumilla, Tele7 Murcia; en radios como Cope, Siete Días, FM Jumilla y periódicos digitales como sietedíasjumilla.es o ELDIARIO.ES, buscando con sus nombres y apellidos. No obstante, también se le puede ver en la serie internacional de Netflix KAOS, una nueva versión de la mitología griega y romana.