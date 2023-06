Las soluciones de Aquapol para los casos de humedad por capilaridad en el hogar

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), los daños a la salud causados por la humedad por capilaridad son, hoy en día, una de las principales causas que influyen en el desarrollo de enfermedades respiratorias como la bronquitis, el asma y la rinitis alérgica. En esta línea, son muchos los usuarios que buscan a través de internet el término 'humedad por capilaridad soluciones' tratando de encontrar una respuesta que ponga fin a su gran problemática.

Es por ello, que empresas como Aquapol, se han enfocado en ayudar a las personas a resolver los distintos problemas de humedad que aparecen en sus hogares. De ese modo, contribuyen en el fortalecimiento de la salud colectiva, ayudan a conservar los hogares libres de bacterias y hongos, al mismo tiempo en que se fortalecen y protegen sus estructuras.

¿Qué es la humedad por capilaridad y cuáles son sus consecuencias? La humedad por capilaridad es una de las causas más comunes que afectan a la mampostería de una casa o edificio. Aquapol, una firma experta en el tema, indica que cuando las paredes están en contacto directo con el terreno, sea cual sea el material (ladrillo, cemento, madera o piedra) de las paredes, el agua asciende a través de los microscópicos poros del material de construcción como si estos fuesen una esponja.

Por consiguiente, es notable que las personas, al entrar en un inmueble con esta problemática, perciban manchas en las paredes, afloramientos de sal, desconche de la pintura, daños en el enlucido, todo ello síntomas de la humedad en la mampostería.

No obstante, el problema que se presenta en las paredes ocasiona una consecuencia negativa aún más importante: daños graves para la salud de quienes habitan en su interior, además de los mencionados efectos visibles estéticos y las consecuencias estructurales no visibles. Según estudios de la OMS, las alergias, asma, así como también otros problemas de tipo respiratorios, guardan causal relación con problemas relacionados con la humedad.

Aquapol y sus soluciones para combatir la humedad Al problema de la humedad por capilaridad, no ha habido nunca forma eficaz de hacerle frente. Se la ha ocultado con azulejos, pinturas plásticas, maderas, pladur... pero, ¿cómo secar un muro en su interior que está absorbiendo continuamente agua del terreno?

Gracias a la tecnología y estudios a fondo sobre este problema, el grupo Aquapol ha dado con una solución eficaz y costeable para la mayoría de los afectados.

Esta empresa cuenta con dispositivos diseñados con tecnología puntera, que se adapta a la estructura donde sean aplicados. En cuanto a su acción, estos influyen en la migración del agua a través de los capilares desde su interior, usando un campo de energía polarizado que, mediante el dispositivo, usa la energía natural de la tierra para expulsar el agua e impedir que esta vuelva a ascender por el interior de las paredes.

Además, los dispositivos de Aquapol para solventar la humedad cuentan con autosuficiencia para trabajar sin la ayuda de la corriente eléctrica o de químicos nocivos para la salud, añadiendo un valor ecológico y sostenible para quienes los utilicen.