Subvenciones para placas solares, aerotermia y puntos de recarga en Murcia y Alicante, de la mano de Ingeniería Aplicada

Las energías renovables son, sin duda, el futuro de los recursos naturales, ya que permiten alcanzar altos niveles de eficiencia y funcionamiento sin dañar al medioambiente.

Esta combinación ideal de productividad y sostenibilidad representa el motivo por el cual Ingeniería Aplicada ofrece soluciones en energía solar y aerotermia para particulares y empresas, con asistencia económica de la mano de los Fondos Next Generation, que ofrecen subvención placas solares.

Una empresa que contribuye con la sostenibilidad Ingeniería Aplicada es una empresa especializada en la instalación de sistemas fotovoltaicos y de carga de vehículos eléctricos. Para ello, desarrollan soluciones óptimas basándose en las necesidades de sus clientes, ofreciendo proyectos llave en mano desde el estudio inicial hasta la puesta en marcha del proyecto, trabajando tanto con particulares como con empresas.

Alineados con este servicio, su visión es ser reconocidos como una empresa referente en el desarrollo de soluciones de energía renovable, creando un futuro más sostenible y respetuoso con el medioambiente.

El objetivo de esta empresa es contribuir a la sostenibilidad energética mediante soluciones innovadoras y eficientes que permitan impulsar la utilización de energía renovable y mejorar la calidad de vida de las personas al mismo tiempo. Para ello, se guían con los valores de sostenibilidad y medioambiente, innovación, transparencia y ética, y excelencia en la prestación de sus servicios.

Obtener subvenciones para placas solares, aerotermia y puntos de recarga con los Fondos Next Generation En Murcia y Alicante puede accederse a la subvención de placas solares. Estas son ayudas vigentes para obtener una instalación de sistemas de energía solar fotovoltaica y sistemas de calefacción y refrigeración con aerotermia con de hasta 18.800 euros al inicio. Estos fondos son otorgados por la Unión Europea, y permiten mejorar de manera sostenible la eficiencia energética de hogares o negocios.

Los Fondos Next Generation forman parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con más de 140.000 millones de euros abocados a lograr la modernización de la economía española, la recuperación del crecimiento económico y la creación de empleo. Este objetivo se alinea con el propósito de preparar la economía para enfrentar los retos de la próxima década, favoreciendo el acceso a sectores como la energía renovable en todas sus formas.

Gracias a su compromiso sostenible, Ingeniería Aplicada se erige como una excelente opción a la hora de solicitar la aplicación de los Fondos Next Generation para la subvención placas solares.