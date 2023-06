Portobellostreet.es, un claro ejemplo de desarrollo de negocio

Para que un proyecto de decoración del hogar tenga éxito, debe abarcar todas las áreas necesarias para crear la casa deseada. Por ello, el diseño de interiores y la decoración deben ir de la mano para garantizar la completa satisfacción del cliente.

Este es un concepto que portobellostreet.es ha sabido aprovechar al máximo en el desarrollo de negocio de la compañía, siendo en la actualidad una empresa de referencia en el sector del diseño y decoración de interiores, ofreciendo así mobiliario de alta calidad y soluciones de diseño personalizadas. Su éxito tiene un trasfondo que David González Amaya recuerda siempre.

¿Qué rol ha desempeñado David Gonzalez Amaya en el crecimiento y éxito de la empresa?

González: como CEO y cofundador de PortobelloStreet.es, he tenido la responsabilidad de dirigir la empresa hacia donde se encuentra ahora. Por supuesto, no lo he hecho solo, tengo un gran socio en Alberto Torres, sin él no estaríamos donde estamos. Alberto es un líder incansable, con una capacidad de comunicación y de trabajo muy superior a la media, en estos momentos lidera nuestro estudio de interiorismo.

Juntos, trabajamos duro para mantener la empresa a la vanguardia en cuanto a tecnología y cultura centrada en el cliente, y hemos intentado tomar las decisiones adecuadas para asegurar el crecimiento a largo plazo de la compañía, aprendiendo de nuestros errores. La frase preferida de mi socio es "unas veces se acierta y otras se aprende". Así que, en resumen, creo que podría decir que “somos dos los que estamos al volante”.

¿Cómo la innovación ha formado parte fundamental en el desarrollo del negocio PortobelloStreet.es?

González: aplicar un enfoque innovador en el desarrollo de Portobello Street significó integrar tecnologías de vanguardia desde su inicio, como crear la primera tienda online de muebles de España allá por el año 1998 (...) ese mismo año se fundaba Google y cuando alguien nos decía que internet es el futuro nosotros les decíamos que era el presente, ahora cuando nos dicen que la IA es el futuro les contestamos de la misma forma.

Esto incluyó la implementación de soluciones tecnológicas avanzadas para mejorar la experiencia del cliente. También nos enfocamos en cultivar una cultura centrada en el cliente a través de la capacitación y motivación de nuestro equipo. Todo esto, combinado con una sólida ética empresarial y una visión clara de nuestros objetivos, ha sido clave.

¿Qué conocimientos y experiencias compartes en tus conferencias y eventos empresariales?

González: Compartir mis conocimientos es algo que me apasiona. Me gusta centrarme en cómo podemos utilizar la tecnología de vanguardia para impulsar el crecimiento y transformación de las empresas.

Aunque tengo experiencia en la implementación de soluciones innovadoras en el mundo empresarial, también estoy interesado en hablar sobre las tendencias, como la inteligencia artificial y cómo puede ayudarnos a crear empleados aumentados, por ejemplo, y cómo las empresas pueden prepararse para el presente. Sin embargo, soy una persona muy tímida que tiene más preguntas que respuestas en la cabeza y eso creo me hace no ser tan elocuente como en el face to face.

¿Cómo has ayudado a otras empresas a superar desafíos y alcanzar un crecimiento sostenible a través de la tecnología?

González: He tratado de enfocarme en resolver sus desafíos de una manera práctica y efectiva. Me gusta utilizar la tecnología de vanguardia como una herramienta para abordar problemas complejos y alcanzar un crecimiento sostenible.

No siempre tengo las respuestas perfectas, nadie las tiene (...), pero trato de hacer mi mejor esfuerzo para ayudar a las empresas a lograr sus objetivos a través de soluciones innovadoras y un enfoque realista/futurista. Creo que es importante ser consciente y reconocer que siempre hay más por aprender en este campo en constante evolución (...), sin el aprendizaje continuo y sostenido en el tiempo, no podría ayudar ni a mí, ni a nadie.

Desde el inicio de Portobello Street en Pozuelo de Alarcón, Madrid, la empresa no ha dejado de adaptarse a los constantes cambios del mundo del interiorismo y, especialmente, del arte de vender. Gracias al auge de internet, González y Torres vieron la posibilidad de transformar su negocio en digital, aprovechando una oportunidad innovadora de convertirse en un canal de ventas que no ha hecho más que crecer.

González comenta que los últimos años han sido cargados de experiencias y retos, no obstante, han sabido aprovechar las crisis que se les presentan para reinventarse constantemente y adaptarse a los cambios, permitiéndoles ser en la actualidad una empresa de diseño y decoración referente a nivel internacional, con un enfoque en la innovación y atención al cliente que les ha contribuido a ganar una reputación sólida en el mercado global de la decoración de interiores.