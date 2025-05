Abadecom impulsa la seguridad vial con captafaros solares LED eficientes y sostenibles

Cuenta con un equipo de abogados expertos en accidentes de tráfico, médicos peritos, valoradores del daño corporal y especialistas en seguros, que acompañan al afectado desde el primer momento. El despacho: Evalúa gratuitamente si hay derecho a indemnización. Asume toda la gestión con la aseguradora contraria, para que sus clientes no tengan que preocuparse de nada. Calcula de forma precisa todos los conceptos reclamables, incluyendo secuelas, días de baja, pérdida de ingresos, daños materiales y necesidades futuras. Asegura que la oferta de indemnización sea justa y acorde a la ley, evitando que la víctima acepte menos de lo que le corresponde. Gracias a su modelo de asesoramiento legal gratuito, cualquier persona que haya sufrido un accidente puede conocer sus derechos antes de aceptar una propuesta de la aseguradora. Conclusión: la percepción no siempre vale más que los derechos Conducir con seguridad no solo significa evitar accidentes, sino también entender cómo se valora la responsabilidad legal en un siniestro.