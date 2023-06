‘No e vida’, el libro donde Noemí Martínez Mateos narra su propia historia de supervivencia

Esta autora de origen valenciano ha encontrado su hogar en Sevilla y en la escritura, una forma de ayudar a los demás y su propia catarsis personal. “Me di cuenta de que al ritmo forzado de deterioro al que está sometido mi cuerpo, no me quedaba mucho de vida. No me quería marchar de este mundo sin ser de utilidad. Al menos conseguir que una persona evadiera este infierno. Lo curioso es que ayudar a otros, me está sirviendo de catarsis personal y la posibilidad de mejora en mi propia vida que ya no se presenta tan lejana”.

No e vida es una historia de superación y lucha en la que Noemí Martínez Mateos desnuda sus vivencias para ayudar a otras a sobrevivir a esa “No vida”, como ella lo llama. “Narro mis vivencias atrapada en un TCA, Trastorno de la Conducta Alimentaria. Por descontado es la percepción que yo he vivido y sentido. ¿Si es real o está en mi cabeza? Imagino que jamás lo sabré”, añade.

Publicada en Círculo Rojo Grupo Editorial, el lector va a encontrar una realidad no edulcorada sobre esta enfermedad. “Es el fruto de mi experiencia y sentimientos encontrados con otros pacientes que lo padecen. Con otras personas que padecen esta realidad que lo conocen. Las cosas claras y llamadas por su nombre. Una novela más que agridulce, motivadora para ver la vida desde otro punto de vista”, confiesa la propia Noemí.

Noemí se dirige a todas esas personas que estén atravesando su misma situación, a quienes les acompañan, y a los educadores y profesionales de la salud. “Al público en general con el objetivo de que muestren un respeto por aquello que no conocen. Un TCA es una enfermedad mental, no un mero capricho de niñatas”, sentencia.

Sinopsis La historia real de una niña que nunca ha pedido existir.

Laura es una niña perfeccionista, hiperexigente y carente de autoestima. Cuando sus puntos de anclaje se hunden, comienza una espiral hacia su destrucción, hasta tal punto que es engullida por un retrete del que le es imposible salir.

La comida se adueña de ella, entrando en escena la anorexia y la bulimia. Su físico se marchita y su mente se reseca. Los años van pasando y acaba convirtiéndose en una trapecista que deambula por un hilo que la separa de la vida y la muerte.

Laura muestra su no vida para evitar que otros transiten por ese frágil hilo.

El TCA es una enfermedad devastadora, no un mero capricho de niñata.

Autora Noemí Martínez Mateos, de origen valenciano y nacida en 1975, se sumerge en el mundo de la escritura novelada tras haber pasado la mayor parte de su vida investigando, estudiando e impartiendo clases de Ingeniería de Ciencia de los Materiales en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Valencia y de Sevilla.

Expuso sus investigaciones en diversos congresos tanto nacionales como internacionales, colaborando en las revistas más prestigiosas del tema.

En el año 2005, se traslada a Sevilla y allí encuentra en el Aljarafe sevillano su nuevo hogar, Bormujos, donde reside actualmente.

Debido a padecer durante 33 años un grave Trastorno de la Conducta Alimentaria, decide bucear en el mundo de las letras, donde logra plasmar sus sentimientos más ocultos y reales.