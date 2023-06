Crece el número de contratos después de meses de contracción por la reforma laboral, con mayor incremento de los fijos discontinuos y temporales

Acaban de darse a conocer los datos de paro del pasado mes de mayo y el crecimiento interanual del número de afiliados se ralentizó ligeramente, pasando de un 3% en abril al 2,9% en mayo. Así, en el quinto mes del año se contaron 20,82 millones de afiliados a la Seguridad Social, nuevo máximo histórico, que implica 582.700 nuevos empleos en los últimos 12 meses y 200.411 más que hace un mes (+0,97%).

En cuanto al número de parados registrados es de 2,74 millones de personas, a los que pueden sumarse 522.700 con “disponibilidad limitada” y otras situaciones. Si también se suman las personas en ERTE y los fijos discontinuos que no trabajan, la definición más amplia de paro llegaría a 3,47 millones de personas (-3,4%).



The Adecco Group Institute, el centro de estudios y divulgación de The Adecco Group, analiza los datos de paro conocidos hoy. En palabras de su director, Javier Blasco: “Lo habitual es que el empleo crezca en mayo más que en abril y que el paro se reduzca en mayo más que en el mes anterior. Esa norma no se cumplió esta vez, lo que insinúa un debilitamiento de la fuerte tendencia de los meses anteriores”.

“Crece el número de contratos después de meses de contracción por la reforma laboral, con mayor incremento de los contratos fijos discontinuos y temporales en comparación con los indefinidos, y donde el contrato por circunstancias de la producción consolida su lugar legítimo en la gestión de las necesidades coyunturales de personal”, señala el director de The Adecco Group Institute. Aunque Blasco destaca también que “se produce un nuevo descalabro del contrato formativo, que por primera vez en años no llega a sumar el 1% del total de la contratación”.

De cara al próximo mes, el sexto del año, Blasco avanza: “En junio, la afiliación tiende a subir y el paro a bajar, en ambos casos frente al mes anterior. El empleo alcanzaría a 20,95 millones de ocupados (+3% interanual) y el paro registrado alcanzaría a 2,67 millones de personas (-7,5% interanual) en su definición restringida y a 3,41 millones (-4,8%) en su definición más amplia”.



Como ya ha dado a conocer el Ministerio de Trabajo, el número de parados registrados en el pasado mayo es de 2,74 millones de personas, 49.260 personas menos que el mes anterior (-1,77%), así encadena 25 meses bajando. El paro ha descendido en 183.881 personas con respecto a mayo de 2022, por lo su caída interanual fue del 6,3%, la variación más moderada en dos años.

