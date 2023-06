Congreso Internacional de Psicopatología Infanto-juvenil, un evento online de AEPSIS

La Asociación Española de Psicología Sanitaria (AEPSIS) ha organizado el Congreso Internacional de Psicopatología Infanto-juvenil, un evento online que se llevará a cabo los días 15 y 16 de junio de 2023.

En esta ocasión, la entidad organizadora ha logrado que las matrículas recibidas antes del 15 de junio sean gratuitas, gracias a las aportaciones económicas de los patrocinadores que cubren la totalidad del coste de las mismas. Las matrículas se realizan a través de la página oficial de este congreso de psicología.

Este congreso no está dirigido tan solo a profesionales de la psicología, sino también a padres, educadores, médicos y toda persona interesada en este ámbito.

Los participantes podrán disfrutar de 12 ponencias de expertos de este ámbito de la psicología. Además, el evento será transmitido en directo para el mundo entero y posteriormente quedará grabado para que pueda ser visualizado también en diferido. De esta manera, las personas inscritas que no logren asistir en las fechas y horas programadas podrán ver las conferencias más adelante.

Congreso de Psicología centrado en la infancia El congreso está centrado en tratar las principales problemáticas psicológicas que afectan a la niñez y la adolescencia. Para ello, AEPSIS ha buscado a expertos de primer orden a nivel internacional. Gracias a la calidad de sus ponentes, este congreso espera superar la cifra de 7.000 asistentes. Serán sobre todo de España y de los diferentes países de Latinoamérica.

No es la primera vez que AEPSIS organiza un evento de tal magnitud y de tan amplia envergadura. De hecho, este es ya el noveno congreso que organiza, y en la mayoría de los anteriores ha superado esta cifra tan elevada de asistencia. AEPSIS se ha convertido así en la entidad responsable de la organización de los congresos de psicología más multitudinarios de 2023. La directora de organización de dichos congresos, Jossie Weisson, afirma que tan alto interés se debe sobre todo a varios factores: por un lado, la calidad de los extraordinarios ponentes, a lo que se le suma la flexibilidad que ofrece poder ver estos congresos de AEPSIS desde casa, de forma online, tanto en directo como en diferido. Por otra parte, el horario de los congresos está planteado para que tanto en España como en Latinoamérica sea visto si se desea en directo, dado que tienen horario de tarde en España, que será la mañana de los diferentes países de Latinoamérica.

¿Qué es la Psicopatología Infanto-juvenil? Esta es una rama de la psicología que permite evaluar y tratar los problemas psicológicos que se producen durante la infancia y la adolescencia.

Comúnmente, son los padres los que llegan a la consulta psicológica porque observan algunos comportamientos en sus hijos que no saben cómo manejar en casa, o que consideran que se salen de la normalidad. Muchas veces, es el profesorado el que alerta a los padres y a los profesionales sanitarios de tal comportamiento.

Todos los profesionales de la psicología coinciden en que cuanto antes se detecte un problema psicológico en la infancia, mejor pronóstico tendrá para su posible recuperación. La prevención y la atención temprana de los problemas psicológicos pueden disminuir la probabilidad en la que un problema se vuelve crónico, o resulta incapacitante en la vida adulta.

Las causas más frecuentes de la visita al psicólogo son los comportamientos agresivos o violentos, el déficit de atención, los problemas para comunicarse o relacionarse. También es frecuente ver trastornos de ansiedad, depresión, trastornos alimenticios, trastornos del sueño y cambios de humor excesivos en edades cada vez más tempranas.

Jossie Weisson adelanta que este mismo año AEPSIS prevé realizar dos congresos más, en septiembre será el Congreso Internacional de Sexualidad y Terapia sexual, y en diciembre el Congreso Internacional de Trauma Psicológico. Ambos tienen las matrículas abiertas desde la web de AEPSIS.