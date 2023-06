Mimi Roma desnuda su alma en ‘Mucho más que un libro’, su nueva obra

CÍRCULO ROJO.- Mimi Roma invita a sus lectores a sentir y explorar la vida a través de sus vivencias, en su libro: Mucho más que un libro. Como ella misma dice, no hay mucho que destacar de la obra, ya que todo en sí mismo es importante. “Las canciones y poesía, mis vivencias, las ilustraciones, el interior del libro… Todo lo destacaría porque lo hace único y especial el libro”, indica ella misma.

Publicada en Círculo Rojo, Grupo Editorial, el lector va a encontrar, según las palabras de la propia autora, “al ser un libro especial y único se puede encontrar un compendio de todo un poco. Hallará poesía y partes de canciones mías para inspirarlos, vivencias y consejos sobre muchos temas. La diversión de mi propia infancia. Los problemas con mi padre, en el colegio y el instituto, amistades, amores y desamores, sobre la muerte de mi padrastro, mi niñez y cuando comenzó a gustarme la música y más; refranes, ilustraciones especiales”.

Sinopsis Para empezar y adentrarse un poco en Mucho más que un libro, hay que sentir cada frase como «suya» y que pueda inspirar a seguir por más. Habla de muy adentro, de vivencias que le han pasado y que son bastante comunes, pero aun así no son suficientemente temas muy hablados porque muchas veces no se sabe qué decir o simplemente no hay palabras adecuadas para hablar de esos temas. Y por eso aquí se habla de todos los temas posibles mezclando su talento por la poesía y composición.

Algo que nunca pudo sacar a la luz y a día de hoy siente que se va inspirando para poder explicar no tanto su vida como tal, pero sí cómo puede ella hacer sentir de otra manera con las letras y cómo puede a cada uno servir.

¿Cómo que a servir?

Pues porque es Mucho más que un libro.