España, entre los países del mundo con mayor población LGTB+

Este año se cumplen 45 años desde que la homosexualidad dejó de estar considerada un delito en España. Desde entonces, la lucha del colectivo LGTBI+ no ha cesado en su propósito de lograr la igualdad total de sus miembros con el resto de la sociedad tradicionalmente normativa. Pero, ¿es cierto que cada vez estamos más cerca de una nueva normatividad? ¿Está la sociedad española preparada para la paternidad y maternidad entre personas del mismo género? ¿Qué opinan del apoyo médico a los procesos de transición de género?

Ipsos ha realizado un estudio en 30 países, para analizar la situación actual del colectivo LGTB+ en el mundo. En él se concluye que, de media, a nivel global, un 9% de la población se declara LGTB+, un porcentaje que en el caso de España, aumenta hasta el 14%, el segundo país a nivel mundial por detrás de Brasil (15%) con un mayor número de personas adultas que se declaran LGTB+. Asimismo, de ese 14%, el colectivo homosexual es un 6% y el bisexual un 5%.

A menor edad, mayor porcentaje de personas LGTB+. Los más jóvenes como es la Generación Z, es donde encontramos más personas con orientación no normativa en España (18%), un porcentaje que dista notablemente del resto de generaciones como son los Millennials (10%), la Generación X (6%) y los Boomers (4%).

Además, España también se convierte en el país del mundo, por detrás de Brasil, donde más personas dicen tener a algún familiar, amistad o colega de trabajo homosexual (63%), bisexual (34%), transgénero (12%) o no binario (10%). En este sentido, las mujeres declaran tener más este tipo de conocidos (42%) que los hombres, 11 puntos menos.

En cuanto a generaciones a nivel nacional, mientras que se aprecia un equilibrio en el conocimiento de personas homosexuales en el entorno (51% en la generación Z, 49% en Millenials y generación X, siendo los Boomers una excepción, con un 41%), sí destaca la diferencia cuando se habla de personas bisexuales, donde los Z son quienes tienen más conocidos entre este colectivo (43%), frente a un 29% de los Millenials, 22% de los X y el 14% de los Boomers.

Consenso global en el apoyo de derechos alrededor del matrimonio y la adopción entre personas del mismo sexo

El derecho al matrimonio y la formación de una familia siempre ha ocupado un lugar destacado en el debate por la igualdad, hasta el punto de convertirse en una de las causas por las que más ha luchado el colectivo LGTB+. España se encuentra entre los tres países del mundo que más apoya el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo (78%), solo por detrás de Portugal y Países Bajos (80%), y 22 puntos porcentuales por encima de la media global.

Podría parecer, que, a lo largo de los años, a nivel mundial, este derecho ha logrado más apoyos, sin embargo, en general, no ha sido así. De hecho, multitud de países de Europa, así como EE.UU. y Canadá, han disminuido su apoyo en la última década, con variaciones que van de los 2 a los 6 puntos porcentuales.

La adopción por parte de parejas del mismo género siempre se ha cuestionado, sin embargo, a nivel mundial, una mayoría (64% de media), lo aprueba. En el caso de España, este porcentaje crece hasta el 80%, convirtiéndose así en la sociedad que más apoya este derecho en todo el mundo. De nuevo, la tendencia global está en descenso en la última década, donde las mayores caídas (8 puntos porcentuales) se dan en Países Bajos y EE.UU.

Si nos fijamos en las diferentes generaciones, vemos como se repite un patrón, siendo los Z los que más apoyan este derecho, con un 71% de media, frente a un 66% de los Millennials, un 60% de los X, y un 59% por parte de los Boomers.

España muestra un apoyo mayoritario frente a las medidas integradoras de las personas transgénero en la sociedad

Transgénero, dícese cuando la identidad y expresión de género se diferencia de las que están típicamente asociadas con el sexo que les fue asignado al nacer. Este es uno de los subcolectivos del grupo LGTB+ cuya naturaleza levanta más ampollas, y también cuya discriminación es más notable, así lo opina un 67% de media de la población mundial y hasta un 72% de la sociedad en España, siendo así el segundo país de Europa, solo por detrás de Italia (77%), donde más se cree que el colectivo trans sufre discriminación.

Atendiendo a los géneros en el contexto nacional, se aprecia una mayor sensibilización en esta materia por parte de las mujeres (72%) que por los hombres (62%). En el caso de las generaciones, aunque el apoyo es mayoritario en todas, es cierto que a más edad menos apoyo encuentra, con un 73% por parte de los Z, un 69% los Millenials, un 65% los X y un 62% los Boomers.

En el estudio también se aprecia como existe un apoyo mayoritario global (76% de media) sobre proteger a las personas transexuales contra la discriminación en el empleo, la vivienda y el acceso a lugares públicos; Sin embargo, otras medidas, como la cobertura de las operaciones de cambio de sexo por los seguros médicos, recibieron un menor respaldo, con solo una media del 47% que se muestra a favor, frente a un 39% en contra. En España, la aprobación hacia esta medida es significativamente mayor, con un 56% de la población a favor y un porcentaje cinco puntos más bajo que el global (34%) en cuanto a las personas que se muestran en contra.

Otras propuestas, como la inclusión de una tercera opción en los documentos de identidad gubernamentales para las personas que no se identifican como "hombre" o "mujer", obtuvieron un apoyo global del 53% de media, con España mostrando un apoyo superior del 58%, segundo país en Europa, y solo superado por Italia (61%). Además, de media, el 55% a nivel mundial cree que las personas transgénero deberían poder utilizar las instalaciones públicas, como son los baños, del sexo con el que se identifiquen. Esta opción en España obtiene un 65% de apoyo, siendo de nuevo el segundo país europeo con mayor respaldo después de Italia (70%).

En cuanto a los primeros pasos de afirmación de género entre los más jóvenes, de media, el 60% de media a nivel mundial y el 71% de la sociedad española están de acuerdo en que deberían recibir atención especializada con el consentimiento de sus padres, colocando así a España nuevamente, como el segundo país europeo más favorable después de Portugal (72%).