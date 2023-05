Los acreditados vinos de Bodegas Latúe

Bodegas Latúe muestra en sus vitrinas más de 40 medallas obtenidas en concursos enológicos nacionales y mundiales.

Entre ellas: dos Medallas de Oro obtenidas en los Premios Airén por el Mundo y la Medalla del Concurso España Selección. El enólogo de la bodega, Jorge Pradillo, recibió el reconocimiento de Latúe Brut como el Mejor Espumoso Airén, mientras que el presidente de Latúe, José Luis Santiago, recibió el trofeo de Really Awesome Wine R.A.W. Verdejo – Airén – Sauvignon blanc como el Mejor Airén ensamblado con otras variedades.

Jorge Pradillo, enólogo de Bodegas Latúe

“Adicionalmente, la bodega cooperativa ha cosechado otros importantes galardones como la Mejor Empresa de Producción Ecológica de Castilla-La Mancha en 2019, y premios individuales como el Enólogo Honorífico otorgado por la Asociación de Enología de Castilla-La Mancha el año pasado a nuestro enólogo.

La ‘familia Latúe’, como se hace llamar el conjunto de sus viticultores, trabaja comprometida con un desarrollo basado en el justo equilibrio entre los factores medioambientales, sociales y económicos. Eso se nota en el compromiso de nuestros socios y en el de todo un pueblo que trabaja la viticultura como forma de vida, donde el emprendimiento, la calidad e innovación definen la personalidad y los pilares de esta bodega”. Señala Pablo Pradillo, responsable de comunicación y orgulloso de ser hijo de familia de viticultores y socios de la cooperativa.



La empresa, fundada en 1954, en Villanueva de Alcardete, Toledo, se encuentra en un enclave natural de 4.300 hectáreas, considerada como una de las extensiones ecológicas más grandes de Europa, con altitud media de 725 metros sobre el nivel del mar, amparada por las riberas del río Gigüela e influenciada por un clima mediterráneo continental extremo con veranos cálidos e inviernos fríos.

Tres de sus más interesantes creaciones:

LATIERRA, by Latúe y Latúe brut, los vinos que comentamos hoy, causaron admiración en la reciente Feria de Fenavín; el recinto de Bodegas Latúe fue visitado por numerosos enólogos, profesionales de la restauración y medios de comunicación. La bodega también contó con la presencia en su estand de autoridades políticas como el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y el líder de la oposición, Francisco Núñez, ambos brindaron con vinos Latúe y felicitaron a la bodega por su trayectoria y su proyección.

LATIERRA. Cabernet sauvignon – Syrah barrica 2017



Medalla de Oro en los certámenes internacionales Mundus Vini Biofach 2022 y VinEspaña 2021. Además, es Vino Solidario en la lucha contra el cáncer gracias al acuerdo de colaboración entre Bodegas Latúe y el reconocido Centro de Investigación Médica Aplicada (CIMA) de la Universidad de Navarra.

La cata

Color rojo rubí con tonos cobrizos, limpio y brillante. Aroma intenso de fruta negra madura, ciruela, arándanos, moras, chocolate, café, regaliz y especiado, con un fondo de madera. En boca se muestra frutal, amplio, sabroso, equilibrado, estructurado, elegante y armonioso. Su persistencia retronasal invita acompañar potaje de invierno con trufa negra, carnes rojas al carbón de encina, platos de caza y quesos curados manchegos.

Ficha Vino de La Tierra de Castilla. 50% de Cabernet sauvignon y otro 50% de Syrah. 12 meses en barrica de roble americano. Graduación alcohólica: 14 º. Edición numerada. Precio medio: 21 €.

BY LATÚE Sensibel



Es un tinto ecológico reconocido este año 2023 con Medalla de Oro en los Premios Ecovino y también Medalla de Oro en China Wine & Spirirts Awards. “La Variedad tempranillo era conocida como Sensibel por nuestros antepasados. Con este nombre expresamos nuestra gratitud y valoramos su dedicación”. Es la frase que aparece en la contra etiqueta de la botella.

La cata

Color cereza intenso y brillante. Al acercar la copa a la nariz, se perciben aromas frescos de fruta madura, cerezas, frambuesas y moras. En boca, afrutado, sabroso, elegante, amplio, complejo y agradable, con toques de roble. Un final persuasivo sugiere platos manchegos: migas del pastor, menestra de verdura, patés, aves, cochinillo asado, sin olvidar una buena rueda de quesos manchegos. Interesante relación precio/calidad.

Ficha 100%. Tempranillo/ Sensibel. Graduación alcohólica: 13 vol. Temperatura de servicio14 / 16 º Precio medio: 7 €.

LATÚE BRUT



Un vino espumoso ecológico elaborado según el método tradicional con la variedad airén. Responsables de la bodega afirman que también se pueden elaborar excelentes vinos espumosos en el centro de España como es en este caso. Ha recibido la Medalla de Oro en los Premios Airén por el Mundo 2023 como el mejor espumoso de esta variedad. También ha recibido otros reconocimientos como Medalla de Oro en los premios Ecovino 2023.

La cata

Color amarillo pálido, limpio y brillante, con un rosario de burbuja fina y constante. Aromas de manzana, ciruela amarilla, níspero, crema pastelera con notas de repostería y fruta confitada. En boca es fresco, suave, cremoso y equilibrado, con sabores de panadería y frutos secos como la almendra y la avellana. Perfecto para acompañar arroces mediterráneos, mariscos gallegos y de la bahía de Cádiz, quesos suaves y postres golosos. Aconsejable degustarlo en buena compañía al anochecer.

Ficha 100% variedad airen. Temperatura de servicio: 4 / 6º C. Precio medio: 11 €.

Bodegas Latúe exporta a unos 30 países de todo el mundo, consolidándose en países como Alemania, China, Japón, Reino Unido, Canadá, Países Bajos e Irlanda.

Bodegas Latúe D O La Mancha/D.O.P Camino de la Esperilla, s/n. 45810-Villanueva de Alcardete (Toledo) T. 925 16 63 50 info@latue.com www.latue.com