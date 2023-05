​Renault presenta el Nuevo Espace, un gran SUV de cinco o siete plazas

En 1983 Renault presentó el Renault Espace. Este pionero de la categoría ha sido imitado a menudo, pero nunca igualado. En cinco generaciones, se ha convertido en un auténtico icono del automóvil.

Revolucionario y visionario, Espace siempre ha evolucionado con los tiempos. Hoy, Nuevo Espace adopta el aspecto de un SUV con un diseño atlético y elegante, impregnado de deportividad en el acabado techno esprit Alpine. Fiel a su ADN e ideal para largos viajes, tanto en versiones de 5 ó 7 plazas, sigue siendo el modelo más habitable de la gama Renault. Y ese es su punto fuerte. La elección muy cuidada de materiales y la calidad de ensamblaje y acabado ponen en relieve los equipamientos de gama alta, como el techo panorámico de cristal, que mide más de un metro cuadrado y es uno de los más grandes del mercado.

Con espacio para hasta siete ocupantes, Nuevo Espace ha hecho de la habitabilidad su principal baza. Más que nunca, ofrece a todos los pasajeros el confort ideal para los viajes largos. Los pasajeros de la segunda fila se benefician de un espacio para las rodillas de hasta 321 mm. Junto con la posibilidad de reclinar el respaldo hasta 31°, esta facilidad de movimiento ofrece un confort excepcional. Como ventaja adicional, si no hay ningún ocupante en la plaza central, los pasajeros disponen de un reposabrazos central con dos portavasos.

Los pasajeros de la tercera fila (disponible como opción gratuita) también se benefician de este espacio. Disponen de dos asientos con 128 mm de espacio para las rodillas y la accesibilidad se maximiza gracias a la posibilidad de deslizar la segunda fila en 260 mm y a que los asientos se pueden abatir en un gran ángulo. Cada ocupante se beneficia de un cinturón de seguridad con pretensor, una luz de techo táctil, una toma de carga USB-C y, según la versión, del equipo de sonido Hi-Fi Harman Kardon.

El techo panorámico de cristal opcional permite a los pasajeros disfrutar de un habitáculo más luminoso que nunca. Sin travesaño, deja pasar más de un metro cuadrado de luz (1,33 metros de largo y 0,84 metros de ancho). El diseño del cristal y sus materiales se ha cuidado mucho, contando con un revestimiento de baja emisividad en su superficie interior. Esta composición filtra los rayos UV y la mayor parte de los rayos infrarrojos entrantes, reflejando el calor. El confort térmico y ocular de todos los pasajeros se preserva en todas las condiciones, sin necesidad de una cortina que lo cubra. Como vehículo de gran estatus, Nuevo Espace combina una calidad de acabado que se aprecia a primera vista, un diseño interior muy agradable y una completa gama de equipamientos.

En cualquier versión, el equipamiento de serie incluye la pantalla openR de 24 pulgadas, apertura de maletero eléctrico, cargador de teléfono por inducción, llantas de 19 pulgadas, fijaciones Isofix en los asientos laterales de la segunda fila y un amplio paquete de seguridad.



Para aprovechar al máximo su volumen interior y permitir que cada uno viaje en función de su tamaño, Nuevo Espace dispone, por primera vez, de un asiento deslizante en la segunda fila que puede desplazarse más de 220 mm en dos secciones independientes en proporción 60/40. Los pasajeros se benefician de uno de los mejores espacio para las rodillas del mercado (hasta 321 mm) mientras que el maletero alcanza una capacidad máxima de 777 litros en la versión de 5 plazas. Ideal sobre todo para un uso familiar, el maletero de Nuevo Espace ofrece unas capacidades de carga al más alto nivel del mercado, una gran capacidad de almacenamiento interior que contribuye a la calidad de vida a bordo: 39 litros en total, de los cuales hay 20 litros en la parte delantera (cabe destacar la guantera de más de 6 litros y dos compartimentos en las puertas de más de 4 litros cada uno).

Calandra vertical, capó esculpido, línea de techo recortada, alerón trasero... Nuevo Espace presume de un diseño atlético que se ve realzado por tres estilos diferentes en función del acabado elegido. El coche se sitúa muy bien en términos de autonomía y emisiones de CO2 gracias a su motor de E-Tech full hybrid de 200 CV, combinado con una caja de cambios automática multimodo. Estas características técnicas permiten al conductor disfrutar de un placer de conducción sin límites, aumentado, según las versiones, por las prestaciones multi-sense y 4Control advanced de última generación. El grupo propulsor está compuesto por un motor de gasolina turboalimentado de 3 cilindros con 96 kW (130 CV) y 205 Nm de par y dos motores eléctricos alimentados por una batería de iones de litio de 2 kWh en red de 400 V.



El Active Driver Assist está disponible con los acabados iconic y techno esprit Alpine. Con este sistema, el asistente de autopista y tráfico, ya conocido en la gama Renault, se vuelve contextual para ampliar su campo de aplicación más allá de las vías rápidas. Permite así al conductor comprender los elementos que se encuentran en cualquier tipo de carretera. Se trata de un nivel de autonomía de nivel 2, que combina el regulador de velocidad adaptativo Stop & Go con el asistente de mantenimiento en el carril, los datos de geolocalización y un mapa específico que permite al vehículo adaptarse al trazado de la carretera.

