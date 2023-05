Servicios de maquinaria en Burgos: Taller Sancho es tu mejor opción

En Burgos, se encuentra Taller Sancho, una empresa dedicada a brindar servicios de venta, reparación y alquiler de maquinaria. Con más de 7 años de experiencia en el sector, nos hemos convertido en un referente gracias a nuestro compromiso inquebrantable con la calidad y los precios competitivos.

En Taller Sancho, somos distribuidores oficiales de reconocidas marcas como Weidemann y Kubota, lo que garantiza la excelencia y el rendimiento de nuestros productos. Nuestro amplio catálogo de maquinaria disponible para alquiler se adapta a una amplia gama de necesidades y aplicaciones.

Nuestro equipo de profesionales altamente capacitados destaca por ofrecer un servicio personalizado a nuestros clientes. Estamos comprometidos en brindar asesoramiento especializado y ayudarte a seleccionar el modelo adecuado de maquinaria según tus necesidades específicas.

En Taller Sancho, te ofrecemos una amplia variedad de maquinaria para alquiler. Algunos de nuestros destacados incluyen:



Dumpers: Vehículos especializados en el transporte de materiales en obras de construcción y áreas de difícil acceso. Nuestros Dumpers están revisados y puestos a punto por expertos para garantizar su óptimo funcionamiento y seguridad.

Manipuladores telescópicos: Equipos versátiles y de gran utilidad en sectores como la agricultura, la construcción y la industria. Te ofrecemos diferentes opciones en medidas y tamaños para adaptarnos a tus necesidades.

Maquinaria de construcción: Contamos con una amplia gama de equipos, incluyendo mini excavadoras Kubota, revisadas y puestas a punto por profesionales altamente cualificados, para asegurar que puedas alquilar maquinaria fiable y en óptimas condiciones.





En Taller Sancho, comprendemos la importancia de contar con equipos confiables y de calidad para llevar a cabo tus proyectos de manera exitosa. Por eso, nos aseguramos de realizar rigurosas revisiones y mantenimientos antes de cada alquiler, garantizando así la máxima eficiencia y seguridad.

Nos encontramos ubicados en la C/ Merindad Cuesta Urria, 9 (Villalonquejar), en Burgos. Nuestro horario de atención es de lunes a viernes de 09:00 a 19:00 horas, y los sábados de 09:00 a 14:00 horas. Para más información, puedes comunicarte con Taller Sancho al 947 291 021 o enviar un correo electrónico a info@tallersancho.es.

Confía en Taller Sancho como tu socio confiable en la venta, reparación y alquiler de maquinaria en Burgos. Nuestro compromiso con la calidad, la variedad de equipos disponibles y nuestro servicio personalizado nos convierten en la elección perfecta para satisfacer tus necesidades. ¡Contáctanos hoy mismo y descubre cómo podemos ayudarte a alcanzar el éxito en tus proyectos!

Además de nuestros servicios de venta y alquiler de maquinaria, en Taller Sancho también destacamos por nuestro compromiso con la reparación de equipos

Contamos con un equipo técnico altamente capacitado y especializado en la reparación de maquinaria, lo que nos permite ofrecer soluciones rápidas y eficientes para cualquier problema que puedas enfrentar. Nuestro objetivo es minimizar el tiempo de inactividad de tus equipos y asegurarnos de que estén en óptimas condiciones de funcionamiento.

En Taller Sancho, nos enorgullece ofrecer un servicio integral a nuestros clientes. Entendemos que cada proyecto es único y tiene requisitos específicos, por lo que brindamos asesoramiento personalizado para ayudarte a seleccionar la maquinaria adecuada y proporcionarte soluciones adaptadas a tus necesidades. Ya sea que necesites alquilar una máquina por un corto período de tiempo o adquirir equipos nuevos, estamos aquí para ayudarte en cada paso del proceso.

Nuestro compromiso con la satisfacción del cliente no se limita solo a la calidad de nuestros productos y servicios

En Taller Sancho, valoramos la comunicación abierta y transparente con nuestros clientes. Nos esforzamos por establecer relaciones a largo plazo basadas en la confianza y la satisfacción mutua. Nuestro equipo está siempre disponible para responder tus preguntas, brindarte asesoramiento técnico y brindarte el apoyo necesario en todo momento.



En resumen, Taller Sancho es tu aliado confiable en la venta, reparación y alquiler de maquinaria en Burgos. Nuestro compromiso con la calidad, la variedad de equipos disponibles, el servicio personalizado y nuestra dedicación a la satisfacción del cliente nos distinguen en el mercado. Confía en nosotros para obtener soluciones integrales y llevar tus proyectos al siguiente nivel. No dudes en visitarnos, llamarnos o enviarnos un correo electrónico para descubrir cómo podemos ayudarte a alcanzar el éxito en tus proyectos de maquinaria.