Renfe, Tren Oficial de la Feria del Libro de Madrid

Renfe va a denominar temporalmente el ‘Coche del Silencio’ del AVE como ‘Coche del Silencio y la Lectura’, en el marco del Tren de la Cultura y coincidiendo con las fechas de celebración de la Feria del Libro de Madrid.

El ‘Coche del Silencio y la Lectura’, que no tiene coste añadido, mantiene unas normas como no poder hablar por teléfono móvil, usar los auriculares para escuchar audio o vídeo (siempre a un volumen que no moleste al resto), silenciar todos los dispositivos electrónicos y respetar el silencio.

En este coche, además, no se presta el servicio de bar móvil, no pueden viajar menores de 14 años ni mascotas, no se comercializa en grupos, sólo se emiten los mensajes de megafonía imprescindibles y, con el fin de mantener un ambiente relajado, se rebaja la intensidad de la iluminación siempre que sea posible.

Acuerdo de colaboración entre Renfe y la Feria del Libro de Madrid

Este acuerdo tiene por objeto promocionar de manera conjunta la ciudad de Madrid como destino cultural, dentro del marco de la 82 Edición de la Feria del Libro que se celebra estos días hasta el próximo 11 de junio, al igual que fomentar y promover la utilización de los trenes AVE, Alvia, Euromed e Intercity, a través del Tren de la Cultura de Renfe.

Los expositores registrados en la 82 Edición de la Feria del Libro de Madrid, tienen un 15% de descuento sobre el precio de venta de los billetes de trenes AVE, Alvia, Euromed e Intercity de recorrido nacional, en cualquiera de las opciones elegidas que estén disponibles (Básico, Elige, Elige Confort y Prémium), excluyendo los posibles complementos.

Renfe también tendrá presencia en la Feria del Libro de Madrid con un “Área de Descanso” que estará situada en el Paseo de Coches del Parque del Retiro, para que los visitantes puedan sentarse y reponer fuerzas para disfrutar de uno de los eventos culturales populares más importantes de España.

La Feria del Libro de Madrid estrena este año nueva identidad visual en homenaje al Parque de El Retiro, enclave natural que la acoge durante sus 17 días, una imagen que representa un libro y la naturaleza. Toda la organización de la Feria y los expositores son sostenibles en favor del medio ambiente, al igual que lo son los trenes de Renfe, el medio de transporte más sostenible para llegar a la ciudad de Madrid.