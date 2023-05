Agua embotellada a domicilio de alta calidad, seguridad certificada y compromiso sostenible en España de la mano de Acquajet

España es uno de los países considerados por la Unión Europea como de mayor producción y consumo en cuanto a volúmenes de agua envasada.

La alta demanda se sustenta en la enorme cantidad de acuíferos que posee el territorio (más del 90% de la superficie) y en la tendencia de algunas regiones de no beber tanto líquido del grifo con el argumento principal del sabor.

A lo largo del país existen muchas empresas proveedoras de agua embotellada a domicilio y, entre ellas, destaca Acquajet merced a un servicio que combina alta calidad, salubridad certificada y asesoramiento continuo para casas particulares u oficinas.

Alta calidad en el agua embotellada de Acquajet La compañía sevillana Acquajet ofrece a sus clientes un agua embotellada a domicilio que es natural de manantiales, distribuidos en distintas regiones del país y que cumple con estándares requeridos de salubridad.

El procedimiento de captación y envasado se desarrolla al pie del manantial, en “condiciones de extrema asepsia” para conservar la pureza original y proteger su composición en minerales. Esto resulta fundamental para la preservación de las propiedades saludables que hacen de la importancia del líquido vital en la hidratación del cuerpo.

Asimismo, más allá del resultado final, el equipo profesional de Acquajet efectúa permanentes controles de calidad y toma de muestras para dar cumplimiento a la legislación vigente de seguridad alimentaria.

En este marco, la familia tiene al alcance del hogar un producto natural de manantial que es certificado y apto para el consumo diario. La firma dispone de un servicio eficiente y especializado de agua embotellada a domicilio a través de dispensadores de agua fría y caliente para las casas particulares y ámbitos empresariales.

Estos dispositivos cuentan con una tecnología de doble grifo, un sistema de bloqueo para los niños y garrafas con capacidad para albergar 19 litros. Al mismo tiempo, el reparto y la instalación no reviste coste alguno para el cliente y eventualmente puede incluir la higienización periódica de los equipos.

Un servicio reconocido por su aporte al desarrollo sostenible En el concepto de sostenibilidad, la empresa sevillana también provee purificadores de agua con mecanismos de filtración y ósmosis que optimizan el consumo y respetan el entorno medioambiental.

Asimismo, las botellas que se colocan en los dispensadores son retornables y reutilizables y los propios especialistas de Acquajet se comprometen a retirarlas del domicilio para no generar plásticos ni residuos al medio ambiente. Los vasos que se les entregan a los clientes también son reciclables.

Del mismo modo, la empresa genera facturas y albaranes de forma electrónica con el fin de evitar la circulación innecesaria de papel.

En este contexto, AENOR le otorgó una certificación a la compañía por ser una de las primeras empresas del sector en el cálculo y compensación de su huella de carbono y por el responsable manejo de riesgos durante la pandemia.

En resumen, el servicio de agua embotellada a domicilio que ofrece Acquajet es de alta calidad y con una seguridad alimentaria certificada. Además, cumple estándares sostenibles y resulta a un precio muy competitivo.