El evento del año de la mano de Famma League y Futurotel Group

Famma League y Futurotel Group ofrecen el evento del año, después de meses de preparación el primer evento del año será el próximo 2 de junio en “la cubierta de Leganés” Madrid, se trata de un nuevo torneo de combates entre influencers y celebrities donde se podrán ver algunos de los rostros más reconocidos del panorama nacional, entre los que destacan, Ibelky, Cecy Army, Hamza o el mismísimo Omar Montes. La cadena hotelera Futurotel Group que está revolucionando el sector hotelero con su experiencia inmersiva de hoteles inteligentes la cual consigue una ocupación récord en su primer año de apertura en España trae el torneo de Famma League en el cual repartirán una tarjeta VIP para disfrutar de forma ilimitada de la cadena de hoteles Futurotel a los mejores golpes de cada combate, con el eslogan: “Envía a tu contrincante a dormir, a dormir en Futurotel” los peleadores darán todo por conseguir tan ansiado premio. La primera pareja anunciada para Famma League han sido los tiktokers Ibelky y Sieteex, ambos con más de cuatro millones de seguidores, siendo el primero de ellos el novio de la famosa influencer Lolalolita. Los siguientes contendientes serán Aleix vs. Enrique Morís, tiktokers influyentes, y Exi vs. Guille Monzón creadores de contenidos con más de 5 millones de suscriptores en Youtube. En esta pelea se enfrentarán dos influencers fitness. La cuarta pareja será Imantado, streamer con más de medio millón de seguidores en Twitch, y Salva, youtuber con más de 6 millones de suscriptores. Sin embargo, Salva ha sufrido una lesión que le impide competir con su rival el día del evento, por lo que ahora mismo Imantado está en busca de un contrincante al que enfrentarse. El evento también contará con un combate entre artistas como Jarfaiter y Khaled, ambos conocidos cantantes del rap en España. A estos se unen Mr. Peke, actor y youtuber, y Alexito, actor y cómico, como la penúltima pareja de combatientes de la Famma League. Una de las peleas más esperadas que se desarrollará en la modalidad de MMA no es otra que la formada por Dakota, conocida por su participación en Hermano Mayor y en Supervivientes; y Fani Carbajo, la cual saltó a la fama a raíz de su aparición en La Isla de las Tentaciones junto a Christopher, al cual fue infiel con Rubén. Una pelea sobre la que todas las miradas ya están puestas, por lo que ha sido una de las más publicitadas hasta la fecha en las redes sociales del evento en cuestión. Algo que ha hecho que las dos protagonistas permanezcan totalmente concentradas en el gran día, habiendo afirmado en Instagram y en TikTok que existe un respeto mutuo por el que se tomarán en serio la pelea pese a ser conscientes de que se trata de un juego. Como plato fuerte para finalizar la velada, el último combate estará protagonizado por Omar Montes, cantante español y ex boxeador, que ya confirmó previamente su presencia en el evento a la espera de un rival. Finalmente, será Christian Vidal, boxeador amateur conocido como Torete, quien acepto el desafío y se enfrentará a Omar Montes en el combate final de la Famma League. Por último, se contará con las actuaciones de numerosos artistas como Kid Keo, Dollar, Denos, Funzo y Baby Loud entre otros. Este nuevo torneo viene dispuesto a cambiar el entretenimiento.