«En las escuelas, no se habla tanto de las personas que necesitan ayuda especial»

Normalmente, las historias de superación personal tienen un tono muy distinto, pero la de Carles Cañizares, escrita por Javier Iglesias, Charly. El precio de un error, es toda una lección de vida. Y lo es porque precisamente no lo pretende. Simplemente, expone las vivencias de alguien que tuvo que convivir desde muy pequeño con un «compañero de viaje» que no había elegido, que vivió en una burbuja mucho tiempo y que fue descubriendo el mundo a través de su mirada inocente. Charly es un héroe y un antihéroe al mismo tiempo, pero, por encima de todo, es una persona muy normal que resultó ser extraordinaria.



Charly, ¿qué dirías que tiene vuestro libro para conseguir inspirar al lector? Es una buena historia, basada en hechos reales, de dos personas a las que la vida las vuelve a unir después de mucho tiempo y deciden formar una familia con toda la ilusión del mundo. Sin embargo, por culpa de un error médico, a la hora de tener su primer hijo, empieza la lucha de sus vidas.

¿Por qué elegiste a Javier para contar a través de él tu historia? Teníamos una amistad de mucho tiempo y hablamos de hacer este libro hace bastantes años, pero no fue hasta 2019 que nos volvimos a encontrar y nos propusimos llevar hacia delante este proyecto.

Me llama la atención la última frase de la sinopsis del libro. ¿Crees que la sociedad sería realmente capaz de aceptar a las personas que tienen algún tipo de necesidad especial? ¿Qué haría falta para ello? Por suerte, la sociedad cada vez está más concienciada y acepta más a las personas que tienen algún tipo de necesidad especial, pero aún falta muchísimo trabajo para que realmente sean aceptados.

Se necesitaría un trabajo desde bien pequeñitos. Ahora mismo se habla mucho en primaria y secundaria sobre el sexo femenino, masculino o no binario, pero el tema de las personas que necesitan algún tipo de ayuda especial no se habla en las escuelas, y es ahí donde se tendría que educar a la sociedad para tener una buena aceptación.

Lo cierto es que Charly. El precio de un error tiene múltiples aplicaciones posibles más allá de la literatura, ¿en qué formato le veis más posibilidades? Yo veo que sería un buen formato una serie sobre el libro, pero no porque sea nuestro libro, sino una serie que muestre el valor y la constancia tanto familiar como de la persona que sufre algún tipo de necesidad especial. No hay casi nada en el mercado sobre este tipo de circunstancias.

Charly, ¿qué parte has disfrutado más rememorando para dar forma a esta historia? Lo cierto es que los años de juventud, porque es la etapa que he disfrutado más en mi vida.

De cara al futuro, ¿pensáis continuar formando este tándem literario? En realidad, más que un tándem literario, debo decir que Xavi es el escritor. Yo nunca le he tenido que dictar nada del libro; simplemente, le contaba la historia y él la transformaba en literatura, añadiendo el sentimiento dependiendo de la forma en que yo le explicaba mi vida.