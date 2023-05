Conseguir un renting de coche por 100 euros al mes con Pug Renting

En la actualidad, quienes están pensando en disfrutar de un coche nuevo tienen cada vez más alternativas y financiar el vehículo en cuestión no parece, ni mucho menos, la más atractiva.

En este sentido, el renting de coches, que apareció en escena hace ya unos cuantos años, parece estar consolidándose como la opción ideal para quienes quieren tanto disfrutar de un coche nuevo, como de la tranquilidad que supone tener todos los gastos asociados al vehículo incluidos en una misma cuota mensual.

Ahora bien, ¿cómo de perfecto, o económico, es el renting de coches? Esta es una pregunta que seguramente muchos se habrán hecho si están valorando la posibilidad de "alquilar a largo plazo" un coche en comparadores como Pug Renting. Por ello, a continuación, se tratará de analizar aquellos aspectos asociados al renting que se deben conocer, así como responder a esta pregunta.

¿Qué es el renting de coches? ¿Cómo funciona? Hay que empezar por entender bien qué es el renting de coches.

Puede definirse como un servicio de alquiler a largo plazo, a través del cual el cliente paga una cuota mensual, a cambio del uso del coche contratado, así como de todos los gastos asociados al mantenimiento del mismo. Es decir, que el renting de coches incluye el seguro a todo riesgo, la gestión, impuestos e ITV, la asistencia en carretera e incluso el cambio de neumáticos (generalmente).

Y, por otro lado, señalar que este contrato de alquiler suele prolongarse de 3 a 5 años.

¿Qué ventajas ofrece el renting de coches en España? El renting de coches ofrece varias ventajas que pueden resultar muy atractivas para quienes desean disfrutar de un coche nuevo. Algunas de estas ventajas son:

No tener que desembolsar una entrada A diferencia de lo que suele ocurrir en la compra de un coche, en el renting no es necesario realizar un desembolso inicial. Y esto, lógicamente, puede ser muy beneficioso para aquellos que no tienen el capital necesario para pagar la entrada de un coche.

No tener que preocuparse de los gastos asociados al mantenimiento Una de las principales ventajas del renting es que el mantenimiento del vehículo está incluido en la cuota mensual. Vamos, que no es necesario preocuparse por los gastos asociados a las revisiones periódicas, las reparaciones o los cambios de neumáticos.

Poder cambiar de coche, cada pocos años, según las necesidades Otra gran ventaja asociada a este servicio es que, al finalizar el período de renting que se haya contratado, se podrá contratar una oferta nueva. Esta renovación periódica permite disfrutar siempre de un coche en óptimas condiciones y con las últimas tecnologías, sin tener que lidiar con la venta o el intercambio de un automóvil usado.

Ahora bien, ¿cómo de económico es el renting de coches? Como se acaba de ver, el renting de coches es una opción atractiva. Ahora bien, no siempre es la opción más económica. Y de hecho, en muchos casos no lo es.

Ahora bien, ¿cómo se puede saber cuándo es más económico el renting que la compra? Todo dependerá de la oferta vigente. Por ejemplo, este mes está disponible una oferta de renting del Seat Ibiza desde 230 €/mes, pero el mes que viene esta podría no estar disponible. Es decir, los precios de las ofertas de renting varían considerablemente en función de las campañas activas.

Y, por lo tanto, sencillamente, se tendrá que hacer los cálculos pertinentes para conocer cuando es más rentable el renting y cuando lo es la financiación.

Comparación con la compra de un coche Como se acaba de explicar, para determinar si el renting de coches es la opción más económica, es necesario compararlo con la compra de un automóvil. Al comprar un coche, se debe realizar un desembolso inicial que puede ser significativo, ya sea pagando en efectivo o mediante un préstamo bancario. Además, hay otros costes asociados a la compra, como el seguro, el mantenimiento y las reparaciones, que pueden sumar una cantidad considerable a lo largo del tiempo de propiedad.

En cambio, el renting de coches permite distribuir los costes de manera mensual y tener una previsibilidad económica a largo plazo. Aunque el coste total del renting puede ser mayor que el de la compra de un coche, hay que tener en cuenta que incluye todos los servicios asociados y no requiere una inversión inicial tan alta. Si no se desea comprometerse con la propiedad de un coche y se valora la comodidad y la flexibilidad, el renting puede resultar una opción más conveniente.

Preguntas frecuentes asociadas al renting de coches ¿Es posible personalizar el coche en un contrato de renting?

Sí, en algunos casos es posible personalizar el coche dentro de un contrato de renting, pero esto puede implicar un coste adicional o ciertas limitaciones. Es importante consultar con el proveedor de renting para conocer las opciones y condiciones disponibles.

¿Qué sucede en caso de querer cancelar el contrato de renting antes de tiempo?

La cancelación anticipada de un contrato de renting suele implicar una penalización económica. Las condiciones exactas varían según el proveedor y el contrato específico. Antes de firmar un contrato de renting, es importante leer detenidamente los términos y condiciones relacionados con la cancelación anticipada.

¿Es posible adquirir el coche al finalizar el contrato de renting?

Al finalizar el contrato de renting, generalmente no existe la opción de adquirir el coche. El vehículo es propiedad de la empresa de renting y se ofrece la posibilidad de renovar el contrato con un vehículo nuevo. Sin embargo, algunos proveedores pueden ofrecer la opción de compra al finalizar el contrato, aunque esto puede estar sujeto a condiciones específicas.

En definitiva... El renting de coches puede ser una opción económica y conveniente para muchas personas, especialmente aquellas que no desean hacer un desembolso inicial significativo o que valoran la flexibilidad y la comodidad de no tener que lidiar con la venta o el intercambio de un coche usado.

Dicho esto, el coste total del renting puede ser superior al asociado a la compra del mismo, por lo que es importante tener en cuenta todos los servicios incluidos y los beneficios asociados.

Cada persona debe evaluar sus necesidades, preferencias y capacidad financiera antes de decidir si el renting de coches es la opción más adecuada.

La recomendación de Pug Renting es investigar entre las diferentes ofertas del mercado, así como hacer los cálculos pertinentes antes de tomar la decisión final.