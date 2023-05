Bruce Lee y la literatura

"Sé cómo el agua abriéndose paso a través de las grietas. No seas asertivo, pero adáptate al objeto y encontrarás un camino alrededor o a través de él”. Bruce Lee.



Reconocido como el gran ícono del cine y las artes marciales, fundador del Jeet Kune do, un arte que cambió el mundo de las películas de artes marciales para siempre. Pero Bruce no solo fue un experto en el mundo de las peleas, sino también en el campo de la literatura, era un lector voraz, filósofo, escritor, guionista y poeta, que pasaba horas en su biblioteca personal, llegando a ser autor de dos libros.

Nació el 27 de noviembre de 1940 en San Francisco, California, Estados Unidos, año del dragón, ganándose el nombre de "El pequeño Dragón", hijo del actor Lee Hoi Chuen y Grace Ho, le habían puesto de nombre Lee Jun Fan, pero una enfermera puso en su acta el nombre Bruce Lee.



Su papá, un actor cómico de la época, incluyó al pequeño Lee a pocas semanas de nacido en la película "Golden Gate Girl", siendo el debut de Lee en la actuación bajo el nombre de Lee Siu Lung, Lee llegó a actuar en 27 películas y 6 series de televisión, la más reconocida es The green hornet, junto a Van Williams.

Bruce Lee poseía miles de libros de kárate, artes marciales, deporte y filosofía en su biblioteca particular. Había llegado a pagar hasta $400 dólares por uno de boxeo antiguo (hablamos de los años 70), era un buscador de la verdad, un filósofo de la vida, se adentraba tanto en sus libros, que se le pasaban las horas sin darse cuenta, detalla el reportaje La biblioteca de Bruce Lee.

En 1963 publica el libro "Gung Fu Chino: El arte filosófico de la defensa personal", donde plasma sus estudios filosóficos sobre el arte del kung fu. Otra de sus obras fue "El Tao del Jeet Kune Do", escrita en 1970, durante su recuperación de una lesión en la espalda sufrida mientras entrenaba.

En algunos portales de la web, se han encontrado también una colección de poemas de Lee, lo que nos quiere decir, que el artemarcialista era muy amante de la poesía romántica, entre ellos están: El amor es como una amistad en llamas, El sol agonizante, Por un instante, Paseos en bote por el lago Washington. y La escarcha. Estos poemas se recopilaron en un libro titulado Bruce Lee: Artista de la vida, publicado en 1999.

Desde que Lee se mudó a los Estados Unidos desde Hong Kong cuando tenía 18 años, comenzó a recurrir a la poesía para expresarse, por lo que escribió muchos de sus primeros poemas en pequeños trozos de papel, donde plasmó muchas de sus ideas sobre las artes marciales y la filosofía en estos poemas. Su poema favorito fue Si del escritor británico Rudyard Kipling, detalla Fahrenheit Magazine en su reportaje La dualidad de Bruce Lee: el luchador y el poeta.

Cada día el joven Bruce se sometía a la inquietud de aprender cada vez más, y es así, donde en 1971, aplica sus dotes como guionista en la cinta The big boss, donde era el protagonista, nuevamente aplica sus conocimientos por completo en la cinta The way of the Dragon, donde no solamente escribe, sino también dirige y protagoniza junto a Chuck Norris, teniendo un éxito arrollador, continuando con Game of death, la cual quedó inconclusa al recibir la oferta de filmar una película en Norteamérica, llamada Enter the Dragon, pero meses después tras finalizar el rodaje, Bruce Lee falleció a causa de un edema cerebral el 20 de julio de 1973, a la edad de 32 años.

Su biblioteca pasó a manos de su viuda, Linda Emery Lee, la cual la conserva como la dejó Bruce Lee, que, si hubiera tenido la oportunidad de escribir más, no solo nos deleitaríamos con sus destrezas en artes marciales, sino también con sus creaciones literarias.