Se suele pensar que plantar cannabis es algo excesivamente complejo. No negaremos que tiene un método minucioso a seguir para asegurarnos de que el producto final sea bueno, pero esto no quiere decir que sea demasiado difícil. Por ello, hoy te contaremos cómo plantar cannabis en tu jardín.

¿Qué necesito para plantar cannabis en mi jardín?

El proceso de plantar y cultivar cannabis requiere de diferentes elementos que son indispensables, y entre ellos están:

Semillas Las semillas que elijas, es una de las cosas más importantes de todo el proceso. Tienes una amplia variedad de alternativas. Hay semillas bastante baratas que te darán buenos resultados, aunque también están las de cáñamo, semillas específicas para plantaciones de exterior y de CBD.

La que escojas dependerá de gusto personal, pero también del tipo de plantación. Recuerda que se quiere plantar en exteriores, así que debe ser resistente. Entonces te recomendamos comprarlas en un sitio seguro, y que ofrezca la mejor variedad de semillas, como es el caso de SMO.

Sustrato El sustrato que elijas tiene que adaptarse al lugar en el que plantarás el cannabis. Por ejemplo, no es igual el sustrato que se usa en una tierra que es muy húmeda, que el que se emplea en una tierra un tanto más seca. Así que identifica esto antes de comprarlo.

Macetas Sí, tu plantación será en exterior, y lo quieres en la tierra del jardín, pero antes será necesario hacer crecer las semillas y fortalecer la planta. Durante los primeros días de la plantación, estas son manjares para los insectos, así que las posibilidades de que acaben con las semillas son bastante altas. Entonces, para proteger la plantación, esta se hará antes en macetas.

En cuanto a las medidas, se necesitarán al menos dos. Una de las macetas puede ser pequeña, de 7 x 7 x 9 cm. Esta será la primera que se use para hacer germinar las semillas. Luego, se puede trasplantar a una maceta más grande que le dé espacio suficiente para crecer.

Abono Para fortalecer tu planta, necesitarás un buen abono. En el mercado hay muchas opciones, pero no todos son ideales. El abono que se le ponga determinará su sabor, por lo que es mejor elegir uno orgánico y que sea rico en nitrógeno, sobre todo en la época de crecimiento de la planta.

¿Cómo se planta el cannabis?

Ya que sabes lo que necesitas, ahora te diremos cómo hacerlo. Lo primero que debes tener en cuenta es el método de cultivo que se aplicará. Hay muchos, pero el que te recomendamos es el de temporada, que se lleva a cabo entre marzo y abril para recoger luego en septiembre y octubre. Dicho esto, lo que debes hacer es:

Germinación Esta es la primera fase, y una de las más importantes. Existen diferentes métodos para hacerlo, y uno efectivo es con toallas de papel. Lo que harás es poner en la maceta pequeña una toalla de papel, encima irán las semillas y luego la rociarás con un poco de agua a temperatura ambiente. Es importante que la servilleta no esté seca en ningún momento, aunque tampoco tiene que estar excesivamente mojada. Lo correcto es que esté húmeda, así que la puedes rociar en diferentes momentos del día.

Primer trasplante Una vez la planta haya germinado, debes trasplantarla a una maceta más grande con tierra. Allí comenzará a crecer. Al paso de 10 días te darás cuenta de que ha crecido bastante, tanto que puede doblarse.

Segundo trasplante Una vez transcurran los primeros 10 días, deberás trasplantar el cannabis a una maceta más grande, de unos 3.5 L. Allí tienes que enterrar el tronco al menos dos terceras partes de su extensión total, así le darás firmeza y se dejará de doblar.

En este punto tienes que estar muy atento al riego, porque solo debe hacerse en la tierra, y no en el tronco. Si riegas el tronco, este puede pudrirse. Lo ideal es que la maceta se encuentre en un lugar en el que le dé luz directa. En las noches, te recomendamos meterla en casa para evitar someterla al frío o al viento.

Tercer trasplante Es probable que durante un tiempo veas que tu planta se ha quedado estancada sin crecer, y si esto sucede, es que necesita un tercer y último trasplante. La maceta a la que trasplante el cannabis será la definitiva. Esta tiene que ser del doble o el triple de tamaño de la maceta que tenías antes. Así, le darás el espacio suficiente a la planta para hacerse fuerte.

Si has llevado a cabo el método de temporada, seguramente el momento ideal para hacer el último trasplante es cuando el verano está por llegar. Esto podría ser entre el 24 de junio hasta julio. En ese momento se hará el trasplante y te darás cuenta de que la planta pega un estirón y comienza la floración.

En este periodo también te recomendamos que enriquezcas la tierra con guano. El guano se mezclará con el sustrato que le pongas a la tierra. La medida ideal es de una cucharada sopera por cada 7 L de tierra que tengas en la plantación.

Después, cuando haya pasado un mes desde la primera aplicación de guano, deberás reforzarlo. Para ello haz un surco en los lados del tronco y allí aplica la cantidad adecuada de guano. Esto lo taparás después y verás cómo la floración será mucho más potente.

Fase final Con la nutrición adecuada, conseguirás llegar al final del cultivo con una planta fuerte. Ahora, cuando falten unos 15 días para cortar la planta, tendrás que lavar la tierra con agua. Esto ayudará a quitar todos los nutrientes extra que tenga, así quedará limpio el producto final. Una vez laves la tierra, tienes que esperar a que seque para luego regar con normalidad.



Ten en cuenta que el día de la cosecha, la tierra tiene que estar completamente seca. Si cosechas con la tierra mojada, la planta podría tener mucha agua, y es posible que se pudra. Una vez cortada, deberás secar la planta, curarla y listo.