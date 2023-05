Intrum organiza un Datathon para buscar soluciones innovadoras que promuevan el bienestar financiero y la prevención de impagos

El encuentro se celebrará los días 16 y 17 de junio en Madrid, y contará con la colaboración especial de Google, Banco Sabadell y The Valley. Esta tercera edición tendrá como reto principal la creación de un producto, servicio o herramienta que mejore la calidad de los datos, impulse la experiencia del usuario o prevenga el impago a través del Data Science Intrum, firma líder en servicios de gestión de créditos y activos, abre la convocatoria de inscripciones para suDatathon Intrum 2023, que tendrá lugar los próximos 16 y 17 de junio en Madrid (The Valley - C/Torregalindo, 1, Madrid). Se trata de la tercera edición de su Hackathon por el Bienestar Financiero, que en esta ocasión estará centrado en los datos, convirtiéndose en un Datathon y que como en el resto de entregas, tendrá un único objetivo: impulsar el desarrollo de soluciones innovadoras que promuevan el bienestar financiero de los consumidores.

El foco del encuentro de este año, organizado por Intrum con la colaboración de Banco Sabadell, Google y The Valley, es la aplicación del Data Science para la creaciónde un producto, servicio o herramienta que mejore la calidad de los datos, impulse la experiencia del usuario o prevenga el impago. Para ello, los participantes dispondrán de dos jornadas (desde el viernes a las 16:00 h, hasta el sábado a las 17:00 horas) para desarrollar y exponer sus ideas, acompañados en todo momento por la mejor tecnología y el apoyo y mentorización de un equipo de Data Science Experts de primer nivel.

La convocatoria de inscripción, abierta desde hoy hasta el 13 de junio, se dirige a expertos en Data (Data Scientists, Data Engineers, Advanced Analytics, programadores de datos…), perfiles tecnológicos, profesionales especializados en innovación empresarial, emprendedores o estudiantes de escuelas de negocio. La suscripción es totalmente gratuita y se puede realizar de manera individual o en grupo.

"Gracias al Big Data y el análisis de datos, las empresas pueden identificar nuevas oportunidades en una economía cada vez más volátil y competitiva. Esto se vuelve especialmente importante en un sector como el nuestro, donde su aplicación supone una poderosa herramienta para la prevención y gestión de impagos y para el impulso del bienestar financiero en las empresas y los consumidores. Por ello, animamos a todos aquellos que tengan grandes ideas en este sentido a que nos ayuden con sus conocimientos a alcanzar, a través de la innovación, una economía cada vez más sostenible", indica Luca Zuccoli, Chief Data and Analytics Officer de Intrum.

Para analizar la aplicación del Big Data en el sector de la gestión financiera o la prevención de impagos, la compañía ha organizado de forma paralela a la competición varias ponencias con expertos en Data de grandes empresas, tales como Conchita Díaz, responsable de AI/Data/Machine Learning de Google, o Luca Zuccoli, Chief Data and Analytics Officer de Intrum, entre otros.

Al final del encuentro, cada equipo presentará sus soluciones ante un jurado de expertos, que valorarán cada propuesta y elegirán, según su criterio profesional, las tres ganadoras. Los grupos que ofrezcan las mejores ideas serán galardonados con un premio de 5.000 € en el caso del 1er clasificado, de 3.000 € para el 2º equipo ganador y de 1.000 € para el 3er grupo vencedor.