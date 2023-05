"James Ivory, el largo viaje": una habitación con vistas a Afganistán

Filmin estrena el próximo jueves 1 de junio, en exclusiva en España, "James Ivory, el largo viaje", un documental profundamente personal del oscarizado y reconocido director de "Una habitación con vistas", "Lo que queda del día", y guionista de "Call me by your name". La película recupera material inédito que Ivory grabó durante un largo viaje a Afganistán, en 1960, y lo usa como telón de fondo para contar su propia historia y desvelar la intimidad de un hombre que ha triunfado en el amor, en el cine y en la vida.



"James Ivory, el largo viaje" marca el retorno de Ivory a la dirección 13 años después de su último largometraje y tras la muerte de su amiga, cómplice y guionista de confianza Ruth Prawer Jhabvala. Su 35ª película –contando cortometrajes y TV movies– "no hubiera existido sin Giles", comenta Ivory, haciendo referencia a Giles Gardner, codirector del documental y montador de confianza del cineasta durante 20 años. Gardner había empezado un proyecto en solitario sobre Afganistán cuando Ivory le mencionó que tenía cintas grabadas de un viaje que hizo en los sesenta: "podrías usar algunos cortes". Gardner explica: "Empecé a rebuscar en su enorme armario y, debajo de unas túnicas indias de Ismail (la eterna pareja sentimental y creativa de Ivory hasta su muerte en 2005), encontré 16 cintas en 16mm. Fue muy emocionante, sabía que me encontraba ante un tesoro".

Estas grabaciones muestran el país afgano irreconocible ante los ojos y la mentalidad actuales, y están adornadas con la voz en off del mismo Ivory, que nos ofrece un viaje a sus inicios como cineasta entre reflexiones proustianas. Gardner añade: "Ivory era un joven gay que abandonaba su América natal para explorar su interés en las relaciones y en el sexo; quería conocer mundo, conectar con otras personas y culturas. Esta fue la antesala perfecta para su relación con Ismail, cuyo primer encuentro aparece en el documental". Con el mismo Ismail Merchant, Ivory acabaría formando la productora Merchant Ivory, responsable de 44 películas nominadas a 34 Oscars y ganadoras de 7, y con quien formaría la pareja de productores independientes más longeva de la historia según el récord Guinness. A sus 94 años, Ivory pone punto final a su filmografía: "No me imagino dirigiendo una película al uso de nuevo, creo que no tendría la energía suficiente... nunca se sabe, pero no me veo".

James Ivory, el largo viaje Título original: "A Cooler Climate" País y año de producción: Reino Unido, 2022. Duración: 75 minutos. Dirección: James Ivory, Giles Gardner. Guion: James Ivory. Música original: Alexandre Desplat. Productor: Bertrand Faivre. Intervienen: James Ivory.





James Ivory DIRECTOR Y GUIONISTA 1928, Estados Unidos. En los años 60, Ivory fue un pionero del cine independiente americano hasta convertirse en un imprescindible de los Oscars a finales de los 80, principios de los 90. Más recientemente se ha hecho amigo y colaborador de las nuevas generaciones de cineastas como Wes Anderson o Luca Guadagnino. Sus créditos incluyen clásicos como "Una habitación con vistas" (1985), "Lo que queda del día" (1993) o "Regreso a Howards End" (1992), así como el guion de "Call me by your name" (2017), por el que recibió el Oscar a Mejor Guion Adaptado y se convirtió en la persona más mayor en obtener un galardón de la Academia de Cine de Hollywood.