La privacidad de los datos y la importancia de la seguridad digital

El valor de los datos ha tomado una importancia considerable en los últimos años, debido a los avances tecnológicos y las redes sociales. Cada vez las personas se preocupan más en cómo las empresas hacen uso de su información personal. Antes era fácil engañar a los consumidores con el “aviso de privacidad” que casi nadie leía y los vacíos legales, pero ahora hay más conciencia y debate al respecto, todo con el fin de que las leyes protejan a los usuarios de forma justa y en cualquier plataforma mientras navegan por Internet.

Una de las redes sociales que ha sido parte de esta polémica de la privacidad de los datos es Facebook. Mark Zuckerberg monetizó en 2018 la información de los usuarios, utilizando sus datos para anuncios dirigidos. Esto generó 55 mil 800 millones de dólares en ganancias, por lo que la Comisión Federal de Comercio (FTC) le impuso a Facebook una multa récord de cinco mil millones de dólares en Estados Unidos, ya que violó una orden por la Comisión en 2012 y engañó a los usuarios en el manejo de sus datos personales.

La estrategia de privacidad de Facebook debió cambiar después de esa gran multa, reconocida como la más grande impuesta a nivel mundial, pero el pasado lunes 22 de mayo, la Junta Europea de Protección de Datos le impuso una nueva multa de 1.200 millones de euros (US$ 1.300 millones) a la compañía de Meta, por transferir datos personales de los usuarios de Facebook de la Unión Europea a servidores en Estados Unidos.

Esta última multa también rompió récord, es la mayor que se ha impuesto en la ley de privacidad de datos de firma Europea. En este caso, el conflicto surgió por un diferencia en las normas estadounidenses y europeas, aunque no es la única empresa que transfiere datos entre UE y EE.UU.

En lo sucesivo, para evitar conflictos futuros, se espera que los legisladores de la UE y de EE.UU. elaboren un Marco de Privacidad de Datos transatlántico y así mejorar el funcionamiento de la Internet global, de acuerdo con Hanna Ziady, periodista de economía.

Hoy en día, los Data Brokers se aprovechan de los vacíos legales en las leyes de los datos para vender a terceros la información personal de los usuarios. Los algoritmos que utilizan en la clasificación y recopilación de datos son tan poderosos que pueden saber todo sobre ti con tan solo tener un perfil en alguna red social o dar clic a algún anuncio. La mayoría de los datos que producimos probablemente ya se han comercializado, pero queda en nuestro haber el ser conscientes de esta práctica e ir mejorando conjuntamente por una mejor seguridad y respaldo de nuestros datos.

Considero que estamos en un periodo de transición difícil por la desinformación y poco interés por los datos personales en los diferentes sectores de la sociedad. Si no se tiene una buena gestión dentro de la red, la seguridad digital no tendrá la repercusión que debería tener en la población en general y esto puede ocasionar una verdadera crisis.



La seguridad digital tiene el objetivo de proteger cualquier dispositivo electrónico o sistema informático como celulares, computadoras y servidores de ataques cibernéticos. Los especialistas recomiendan tener precaución y contar con herramientas que protejan contra el espionaje, el phishing, el ciberacoso, la venta de información, entre otros problemas que vulneran los datos personales de los usuarios.

Los tipos de seguridad digital que se pueden utilizar son para diferentes propósitos, por ejemplo, si deseas proteger los datos que fluyen a través de tu internet, opta en primera instancia por la seguridad de red. Si en cambio necesitas protección ante virus por programas instalados en tus dispositivos, elige un plan para la seguridad de software y si quieres un nivel de protección máximo en todos los sentidos contra ciberataques, contrata seguridad de hardware.

La seguridad digital está en manos de todos, nadie está exento de ser víctima del robo de datos. Lo ideal ante cualquier situación es revisar cuidadosamente cada plataforma, aplicación o red social donde nos registremos, para verificar que se trata de un sitio seguro y autorizado.