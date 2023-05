La Asociación Internacional de Startups impulsa en España un congreso global para conectar el ecosistema de startups, innovación e inversión

Más de 100 referentes internacionales del ecosistema startup, inversor e innovador se unen al Consejo Asesor del Congreso Internacional de Startups que se desarrollará en Sevilla durante los días 12, 13 y 14 de diciembre.

Generar oportunidad y sinergias en el conocimiento compartido en un espacio de relaciones supranacionales se muestra como uno de los pilares fundamentales de este congreso que impulsado por la Asociación Internacional de Startups y la Red Business Market reunirá a más de 500 líderes del sector a través de diversas modalidades de participación.

Estructurado en diferentes áreas orientadas al sector startup, los asistentes al congreso tendrán acceso a un programa configurado por conferencias magistrales del líderes del sector, espacios de conexión networking con firmas de inversión, corporates y hubs de referencia internacional, espacios de presentación pitch o el acceso a una plataforma digital de conexión que a modo de red social interna favorecerá la interconexión durante los dos días de duración del congreso.

El climate tech, el agrotech, la digitalización, la industria 5.0, el sector health, el fintech, el sector tech, el sector aeroespacial y de drones o el ámbito gamer serán sólo algunas de las áreas sectoriales que tendrán foco en el Congreso.

El Congreso Internacional de Startups nace el marco de los objetivos de la Asociación internacional de Startups entre ellos el del desarrollo exponencial del ecosistema emprendedor tecnológico e innovador en sus diferentes verticales, la conexión global de los agentes del ecosistema, la creación de sinergias entre territorios y regiones innovadoras o la generación de alianzas para la conexión inversora . Todo ello, como consecuencia de la existencia cada vez mayor de procesos de conexión global entre los agentes del ecosistema que determinan el trabajo activo de la Asociación Internacional de Startups en este campo. Por ello, el congreso contará con la asistencia de asociaciones de startups y emprendedoras de países de América Latina, África, EEUU, Europa y Asia así como inversores, centros de innovación e instituciones vinculadas al desarrollo de los ecosistemas innovadores. Entre las entidades confirmadas destacan entre otras la Asociación Brasileña de Startups ABS, Parque Tec México, la Asociación Italiana de Startups InnovUp o la Israelita Axis Innovation. Junto a las mismas, el Congreso Internacional reunirá a más de 200 instituciones públicas y privadas orientadas al emprendimiento y la innovación, Centros Tecnológicos, Universidades, Redes de Inversión, Asociaciones Empresariales, Aceleradoras y Asociaciones Empresariales.

Líderes internacional del ecosistema startup participan en el Consejo de Honor y Asesor

En este ámbito y dentro de las acciones de desarrollo de las actividades previas de difusión de esta importante cita, se ha impulsado por parte de la Asociación Internacional de Startups la conformación de un Consejo Asesor y de Honor configurado por más de cien personalidades del ecosistema startup internacional que han apoyado la celebración de este evento en la ciudad de Sevilla. Así, destacan entre otras la presencia de la Presidenta de Urucap Silvia Chebi, la Secretaria General NorBAN - Norwegian Business Angel Network Rita Anson, Tarcila Sugiyama del fondo Vox de Brasil, Marcel Medina del Miami Clout Capital, Luis Madrid de Globaleducate, Juan Sierra de Inviert-T, Joseba Sagastigordia de Corporación Mondragon, el Vicepresidente de Desarrollo de Negocio de Oracle para Latinoamérica Francisco Abedabroo, La Presidenta de la Asociación Brasileña de Startups Ingrid Barth, el CEO de Parque Tec México Ron Oliver, el fundador de Eoniq.Fund e inversor Tom Horsey , el ceo de Runway Investment Rene de Jong, María González Manes, fundadora del fondo norteaméricano de inversión con sede en New York Pi Ventures, Alex Covarrubias Vicepresidente de Assaia – The ApronAI EEUU o la influencer experta en innovación y cofundadora de la Asociación Española de Mentoring y Ex Vicepresidenta de la multinacional Scaale Marta Emerson entre otras importantes figuras.

Reúne el evento de esta forma a reconocidos representantes y directivos de firmas como Oracle, Google, MIT Instituto Tecnológico de Massachussets, Founder Institute, Polo Positivo de Aceleración de Proyectos, Aciturri, Gonvarri, La Fundación Tomás Pascual y Pilar Gómez-Cuetara, Antolín, Grupo Mondragón, Sinerzigate,Big Ban Inversores Privados, Runway Investment, Plug and Play, European Ventures, La Fundación Emprende Mejor, 3xP Global, Cámara de Comercio de España Valencia, Dinamiza, Pinama Inversores, Universidad Espíritu Santo, Universidad Olmeca, Universidad Cesuma, Centro Europeo de Postgrado CEUPE, Red Iberoamérica de Jóvenes Líderes, Token City, European Open Business School EOBS, Token City, Área Financiera, Ad Venturees, Oslo Innovation Hub, Miami Tech, Angel Hub, Coparmex,15k Angels, Cupido Capital, Be Token Capital, NorBan Red de Inversores de Noruega, Fundación Finnova, Core Angels Madrid, Oaro, Marta Emerson, Viva In Vitro, Startups.St, Bdigital,Abiomur, Instituto Tecnológico Argos, Climbspot, Dronak, Assaia, Aempymes, Keiretsu Business Angels, Entrepreneurs Organization, First Drop, Fundagedescol, Conecta Iberoamérica, Ecofin, Global Entrepreneurship Monitor, Draper B1, D,Ella Capital, Adigital, Alastria, Aet, Uppery Club, Aktion, Cein Centro Europeo de Empresas, Rome Business School, Eoniq Fund, Innventuur, Mad Fintech, GFS Consulting Group, Invier-T, Pi Ventures, Work Global Hub Miami, Andorra Business o la Escuela de Jóvenes Emprendedores entre otros.

Premios Internacionales del ecosistema startup

Con el objetivo de visibilizar la excelencia innovadora y la capacidad de emprendimiento como elementos de valor en la construcción de los ecosistemas startups la Asociación Internacional de Startups impulsará en el marco del Congreso Internacional de Startups la entrega de los Premios Internacionales de Innovación y Emprendimiento " International Innovation and Entrepreneurship Awards".

Los galardones estructurados en diversas categorías como: Startups - categoría que tendrá una subdivisión de premios según verticales- , Inversores , Centros de Innovación, Aceleradoras e Incubadoras, Agentes del Ecosistema, Universidades y Escuelas de Negocio se entregarán en el marco de un evento específico que se desarrollará dentro del programa de actividades del Congreso Internacional de Startups. Cabe señalar que las categorías de los premios se determinarán por área geográfica reconociendo al Congreso Internacional de Startups de esta forma a diversos premiados y premiadas por territorio: Europa, EEUU, Latam, Medio Oriente, África y Asia. El proceso de nominación abierto hasta el próximo mes de septiembre a través de la web oficial de la Asociación Internacional de Startups contará con la participación como jurado de destacadas figuras del ecosistema startup nacional e internacional.

Los requisitos de participación en la nominación a los premios se determinarán a través de acreditación de los elementos diferenciadores que posibilitan la presentación de la candidatura en sus diversas categorías. Estando a disposición los nominados del jurado de los Premios al efecto de solicitud de información ampliada de la información remitida en el proceso de proposición a los galardones.

Para el Presidente de la Asociación Internacional de Startups Josu Gómez Barrutia "El Congreso Internacional de Startups tiene el objetivo de ser una cita de alto valor, no sólo en los ámbitos del conocimiento , la capacitación, el networking, la inversión o la generación de alianzas entre los agentes del ecosistema startup participantes, sino también un espacio de visibilización del talento, del compromiso y la capacidad en la apuesta por la construcción de los ecosistemas innovadores y de alto valor" .