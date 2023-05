Vibrante lucha por evitar el descenso en La Liga

La emocionante lucha por evitar el descenso es uno de los puntos más calientes en estas últimas jornadas de liga. Los resultados en La Liga Santander dictaminarán en última instancia los dos acompañantes del Elche en el indeseado viaje a La Liga SmartBank. Hay varios involucrados todavía, faltando nueve puntos por disputarse, pero todo parece indicar que se repartirán esas dos posiciones entre Valladolid, Espanyol y Getafe.

Valencia (40), Celta (39), Almería (39) y Cádiz (38) quedan algunos puntos por encima, pero un patinazo de más y se verán en un final no apto para cardíacos, especialmente en el caso de los gaditanos, que lograron los tres puntos de ventaja que tienen sobre el descenso en el fatídico encuentro ante el Valladolid de la jornada pasada, aunque la diferencia de goles favorece a los gaditanos (otro factor que puede ser clave).

La victoria del Espanyol en Vallecas del pasado fin de semana deja al Espanyol como el equipo con mejor dinámica de los tres, dos triunfos en cuatro partidos, pero sigue siendo el penúltimo con 34 puntos, aunque a sólo un punto de los otros dos. Recibir al Atlético esta jornada puede ser un mal negocio, pero si los periquitos salen vivos del choque, tendrán dos duelos directos ante Valencia en Mestalla y con el Almería en casa, aunque ambos equipos podrían estar ya salvados, circunstancia que parece especialmente probable para el último partido ante los andaluces.

Por encima de los catalanes, está un Valladolid que no levanta cabeza desde la salida de Pacheta, y ya encadena cinco derrotas consecutivas. Por sensaciones, quizá sea el que peor pinta tiene de los tres, pero recibe a un Barcelona que no se juega nada y después se mide a Almería fuera de casa y recibe a Getafe, en otro par de choques directos que seguramente tendrán mucho en juego.



El Getafe visita al Betis en un partido complicadísimo, antes de medirse a Osasuna y visitar a Valladolid. Por calendario el cuadro madrileño quizá sea el que más complicado lo tiene. Perdió una oportunidad de oro dejando escapar el triunfo en casa, ante el descendido Elche, la jornada pasada.

El equipo espera poder sumar los tres puntos de la alineación indebida del partido ante el Real Madrid, lo que supondría un balón de oxígeno inmenso y potencialmente decisivo. De lo contrario, podría tenerlo muy complicado, y cambiar a Quique Sánchez Flores por Bordalás por ahora no ha dado los resultados deseados.