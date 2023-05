S. F. González es una escritora que ha iniciado su trayectoria con un libro de poesía y prosa poética titulado Lágrimas en barcos de papel. Es una edición muy cuidada, con una maquetación llena de ilustraciones que se puso a la venta el 23 de febrero de 2023 y que está llegando hasta el corazón de los lectores.



Entre los poemas de tu libro, ¿hay vivencias personales? Desgraciadamente, no podría haber escrito este libro si el dolor que muestra no fuera real. El escribir estos poemas fue una ayuda para sanar poco a poco y asumir la pérdida de un ser querido.

¿Las lágrimas de tu título son de felicidad o de tristeza? ¿En cuáles te basaste para escribir el libro? Lágrimas de tristeza. Como he dicho anteriormente estos poemas tratan sobre el dolor, la pérdida y el duelo.

¿Por qué has elegido ese título en concreto? Las lágrimas simbolizan el dolor y la tristeza que va cayendo sobre tu alma. El barco, el intento de continuar, de aguantar la tormenta, aunque las lágrimas probablemente acaben empapándolo y destrozando su papel, que simboliza el alma.

¿Qué opinas del género de la poesía, Sara? ¿Crees que se lee y se valora lo suficiente? Bajo mi punto de vista, la poesía es un género precioso,sin embargo, muy poco comercial. Obviamente, hay lectores de poesía, pero en menor porcentaje que otros géneros. La verdad es que es difícil abrirse camino,aun así, continúo intentándolo.

¿Hay algún poema o verso del libro con el que te sientas realmente identificada? El poema número 2 es mi favorito. Muestra la liberación del alma del ser querido y la esperanza del reencuentro.

¿Este es el primer libro que has escrito? ¿Y que has publicado? ¿Qué otros proyectos tienes entre manos? Lágrimas en barcos de papel es el primer libro de poesía que he escrito, sin embargo, antes de comenzarle ya había escrito tres novelas que todavía no han salido a la luz. Me decidí a publicar primero este libro, ya que tiene un significado muy especial para mí. Espero que mis primeras novelas vayan viendo la luz poco a poco, así como las que escribí posteriormente a este poemario.

¿Quiénes son tus autores de referencia? Los que me conocen saben que amo la distopía. Mi autor favorito es George Orwell y mi libro favorito 1984.

Por otra parte, también me encanta la fantasía. Sonará muy típico, pero admiro mucho a J.K. Rowling. Creó un mundo impresionante de la nada, con todo lujo de detalles y supo hilar siete libros de tal forma que todo tuviera sentido. Su saga trata sobre la magia, pero la verdadera magia es el logro que ha conseguido.

En cuanto al género de la poesía, sin duda mi favorito a Edgar Allan Poe. Sus obras me parecen muy profundas y especiales.

¿Y tus editoriales de referencia? ¿En qué editorial te gustaría publicar? La verdad es que hay muchas que me llaman la atención, sin embargo, no puedo decir nombres en concreto. Me gustaría publicar en una editorial responsable, donde el escritor y el sello puedan hacer sinergia y se consiga llegar lejos. Una editorial comprometida y cercana con la que poder crecer como profesional.

¿Serías capaz de regalarnos un verso inédito aquí y ahora? Respira profundamente Trata de calmar el vendaval Que ahoga tu alma en su tormenta Cubriéndola del vacío que envuelve su lamento.

Para terminar, lo más importante: ¿Quién es S. F. González? Nací en Valladolid, donde resido actualmente. Estudié enfermería y, en estos momentos, es mi principal trabajo, aunque me encantaría poder vivir de la escritura. Es algo bastante complicado, sin embargo, lo sigo intentando. Amo a los animales, de hecho, en ocasiones pienso que debería haber estudiado veterinaria. Me encanta la música, la pintura y se me dan bien los idiomas.