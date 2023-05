Cómo actualizar tu coche con lo último en multimedia

La tecnología a bordo de los coches ha cambiado radicalmente en las últimas décadas. Todavía nos acordamos de aquellos automóviles en los que para sintonizar tu dial tenías que girar una rueda, los había que tenían reproductores de casetes y, sin ir muy lejos, con reproductores de CDs.

Ahora todo ha cambiado. En los nuevos vehículos nos encontramos con autos cargados de ventajas que van desde controles de crucero inteligentes, volantes multifunción, conexión USB, conexión inalámbrica con dispositivos móviles, omega-pantallas táctiles donde poder cambiar de emisora simplemente tocando la pantalla o buscar una dirección pidiéndoselo a “Siri”.

Pero estar al día en tecnología es complicado, el avance es muy rápido y en ocasiones nos encontramos con coches con pocos años que se han quedado atrás en lo que a tecnología se refiere. Pero, ¿qué pasaría si queremos darle un toque moderno a nuestro coche, sin necesidad de cambiarlo y sin tener que hacer un gran reembolso?

Hoy os quiero hablar de mi último descubrimiento: MADRID AUDIO, una empresa que comenzó su andadura en 1998 y que en el año 2006 es adquirida por Javier Fernández, un gran apasiado del mundo del motor, que ha posicionado Madrid Audio como uno de los pioneros en instalación de dispositivos de entretenimiento en automóviles.

Se acabó buscar la dirección con el Tomtom de turno o colocar el móvil con una ventosa. Con MADRID AUDIO todo esto pasará a la historia, esta empresa se encargará de transformar todo tu sistema de audio con lo último en tecnología, tendrás la posibilidad de conectar el móvil a Android Auto o Apple CarPlay, este último en el caso de los iPhone, te instalarán una pantalla táctil, con el que podrás hacer llamadas, mensajear, sincronizar tu música o recibir indicaciones mientras conducimos con manos libres …

Es increíble el cambio que harán con tu coche, parecerá que estás en el interior de otro habitáculo y, lo más importante, ¡se puede hacer en cualquier vehículo!



Por aquí las fotos de antes y después de mi coche, en mi caso un Smart, como podéis observar una botonera a la izquierda, y aunque no se aprecia en la pantalla, tenía un GPS con Tomtom, lo que me obligaba a incluir manualmente la dirección cada vez que quería ir a un sitio:





Por aquí las fotos de la instalación…







Cambio de micrófono incluído…



Y este es el resultado final. En mi caso, guardaron la estética de mi pantalla, se eliminó la botonera izquierda, dando paso a una pantalla completa totalmente táctil, con mayor resolución, CarPlay y conectividad inalámbrica.

En el equipo de MADRID AUDIO, liderado por Javier Fernández, son unos cracks, no hay coche que se les resista, cuentan con técnicos expertos que cuidan todos los detalles, y siempre con acabados Premium y utilizando los mejores materiales…

Suelen realizar el trabajo en el día (lo dejas por la mañana y estará listo por la tarde, aunque lógicamente todo dependerá de la carga de trabajo y del grado de dificultad) y, si es necesario, por un pequeño importe adicional te dejarán un coche de sustitución para que puedas moverte mientras tu vehículo está en el taller.



Sin duda, ¡una magnífica idea de modernizar tu vehículo sin necesidad de cambiar de coche!

MADRID Audio c/Varsovia, 9 Las Rozas, Madrid www.madridaudio.com