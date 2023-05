Las asesorías de Me Dicen Susanita permiten casarse sin preocupaciones

El evento más importante en la vida de una pareja es la celebración de la boda.

Dotada de una gran carga emotiva, las semanas que anteceden a este evento suelen ser un período en el cual muchos sentimientos, sensaciones y responsabilidades invaden a la pareja, sumada la expectativa que se genera para que todo salga como en los sueños.

Aquellas novias que deseen vivir este momento tan especial de una manera más llevadera, pueden contar con los servicios de Me Dicen Susanita, para hacer realidad ese evento tan soñado.

En qué consisten los servicios de Me Dicen Susanita Adriana Salazar y Sandra Pascua son las encargadas de llevar adelante un servicio de completo como wedding planners que tiene como objetivo primordial asistir en todo momento a los protagonistas de la boda, con el propósito de generar tranquilidad y una sensación de compañía que les permita disfrutar en todo momento de esta etapa tan importante.

Para lograrlo, se ponen manos a la obra cuando más lo necesites. Lo ideal es que sea desde los primeros pasos de la planificación, allí donde todo comienza a suceder.

Además, cuentan con un servicio de asesorías con el que aconsejan a las parejas en aspectos como el timing, qué hacer primero, listas de invitados, protocolo en la ceremonia y la recepción, entre otros.

Y, por supuesto, el día de la boda, acaso el más importante en este proceso, ofrecen un acompañamiento completo para que todo transcurra sin preocupaciones.

Me Dicen Susanita ofrece una amplia cartera de recursos para que la pareja pueda disfrutar con plenitud su gran día.

Me Dicen Susanita ofrece una asesoría gratuita y completa Gracias al trabajo en gran cantidad de eventos a lo largo de estos años, el asesoramiento se ha convertido en una de las virtudes de este servicio integral. Si las dudas son más que las certezas, y los novios se encuentran en una situación de incertidumbre, basta con concertar un encuentro gratuito que, en alrededor de media hora, logrará despejar todas las posibles dudas, para encauzar la celebración hacia un final feliz.

Mediante el sitio web de Me Dicen Susanita, es posible apuntarse para obtener esta sesión gratuita, que además de servir como asesoramiento, permitirá experimentar de primera mano las virtudes y la idoneidad de este grupo de organizadoras para llevar adelante una celebración con las características que cada pareja crea conveniente.