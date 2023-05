Coverontrip explica en qué casos es importante contar con un seguro cancelación de viaje

Aunque el seguro de cancelación de viaje no es un requisito para entrar o salir de la Unión Europea, hay circunstancias imposibles de predecir que pueden fracturar los planes de viaje y poner a las personas en una situación sumamente incómoda.

Para evitar cualquier inconveniente que se salga del presupuesto destinado para vacaciones o estancias de trabajo, la compañía de seguros de viajes Coverontrip ha decidido señalar en qué casos es importante contar con un seguro de cancelación.

Asistencia disponible para viajeros en situaciones imprevistas Este tipo de seguros están destinados para cubrir parcial o totalmente la anulación o interrupción de un viaje, siempre y cuando el cliente tenga una causa justificada que requiera el reembolso de su dinero.

El seguro de cancelación de viaje, por lo general, cubre anulaciones por denegación de visados, desastres domésticos como el daño en la vivienda del viajero, catástrofes naturales en el lugar de destino, robo de documentos de identidad, etc.

Lo indicado es que el titular del seguro reporte la cancelación del viaje lo más rápido posible y espere la respuesta de su aseguradora para recibir el reembolso. Normalmente, el trámite de cobro tarda un aproximado de 5 días hábiles y es la aseguradora la que se encarga de realizar el pago de las posibles sanciones impuestas por las aerolíneas, los hoteles, los planes turísticos, etc.

Si bien no existe una condición particular que obligue a una persona a adquirir un seguro de cancelación de viaje, si es recomendable que algunos viajeros contemplen con mayor detenimiento la posibilidad de comprar una de estas pólizas.

Personas que desempeñen trabajos de confianza, cuyas funciones requieran de disponibilidad total de tiempo, deberían adquirir un seguro de cancelación de viaje, teniendo en cuenta que la posibilidad de perder sus reservas aumenta debido a su profesión. Pacientes con tratamientos médicos recurrentes también deben contemplar la adquisición de una de estas pólizas, así como el personal perteneciente a la fuerza pública.

Seguros accesibles para todos los perfiles y presupuestos También es recomendable que las personas que programen sus viajes a zonas tropicales durante el verano adquieran este seguro, ya que, en muchos países, sobre todo los que se encuentran en el Golfo de México, están en temporada de huracanes durante esas fechas y es altamente probable que cierren sus operaciones aéreas cuando las condiciones climáticas impidan el acceso de aeronaves.

