​Hablamos de libros en Ciento Volando con BoD

El próximo 6 de junio a las 18:00h tendrá lugar una tertulia de autores en la librería Ciento Volando en Madrid. Esta tertulia esta organizada por la editorial BoD, y contara con los escritores: Amalia Hoya, Julián Fernández Ortiz, F J Klàver, Lidia Herbada, Sandra Ovies, Emma Iglesias como representante de la asociación literaria Se ha escrito un Libro, y Michaela Arnold como representante de BoD en España.

BoD es una editorial que da total confianza y libertad a sus autores: El autor mantiene el control y su independencia en todo momento, sin necesidad de contratar grandes tiradas o prestaciones que no necesita. Con BoD se publica y venden los libros y e-books en miles de librerías físicas y online. Algo muy interesante de BoD es que imprimen y envían los ejemplares una vez los hayan pedido en la librería de esta forma no conlleva gastos de impresión ni de almacenamiento.

Julián Fernández Ortiz, autor de Papeles Arrugados, es un joven autor de poesía y microrrelato natural de Granada.

Amalia Hoya es de Béjar (Salamanca), y reside en Madrid desde 1975.En 2015, publica su primer libro: La sombra y otros relatos; alguno también publicado en la revista ALMIAR. En En 2020, la editorial Caligrama (Penguin Random House), publica su primera novela: Obsesión en Venecia. A partir de este año, escribe artículos y relatos para la revista BÉJAR BIZ, en la que tiene una sección fija denominada La Cometa.

Desde 2008 ejerce un voluntariado como guía de las colecciones de la Biblioteca Nacional, donde formó parte del jurado del concurso nacional de fotografía convocado por este organismo en 2012.

En 2022, finalizó la segunda novela: Vínculos de sangre y otro libro de relatos, ilustrado con fotografías, titulado Inquietudes. De próxima publicación, y su último libro es Personajes publicado con BoD.

F.J. Klàver, nació San Sebastián -Donostia en 1967. Balada Triste de Amara Park es su ópera prima publicada con BoD.

Lidia Herbada, autora de Escritora y periodista española madrileña, Lidia Herbada ha trabajado para medios como la Agencia EFE y también como de responsable de comunicación de una empresa dedicada a Internet. Debutó en el panorama literario con 39 cafés y un desayuno, que llegó a editarse no solo en España, sino también en Italia y Alemania, donde cosechó gran éxito. Desde entonces ha publicado otros títulos como Sinfonía de silencios, también ha escrito ensayos como La pieza perdida, su último libro es y Tiempo de tinta y ceniza, publicado por Penguin Random House Grupo Editorial.

Emma Iglesias es la presidenta de la asociación literaria Se ha escrito un libro. Asociación que tiene su sede en Arcallana, Asturias. Los fines que persigue dicha asociación es la de fomentar la lectura y la escritura dando visibilidad al mundo rural a través de actos culturales como el I Certamen Literario 2023 Se ha escrito un Libro, de relatos cortos ambientados en el mundo rural y la publicación de un libro con los relatos del ganador y los finalistas; libro publicado con BoD y que lleva el mismo título de la asociación.

Sandra Ovies es fundadora y redactora en la revista digital literaria El Gato Negro. Colabora con el Diario Siglo XXI y Mundidiario. Su última publicación es El Misterio del Guante Rojo, Los Viajes de Miguelito. Anteriormente, he publicado la novela, El hombre que inventó la duda, y he reeditado la novela El Espejo Azul, con el título Un Espejo Azul, reflejo de un amor, y Sí, quiero; las vivencias de mi madre como maestra de primaria que escribió después de su jubilación, y después de su partida he querido publicar como homenaje. También he colaborado en la obra colectiva promovida por la editorial Playa de Ákaba, Generación Subway.

En un marco inigualable como es Malasaña, rodeados de libros, BoD nos invita a mantener una interesantísima tertulia sobre la experiencia de escribir, acercarte al apasionante mundo de la publicación, y conocer de cerca a cada uno de los autores que no hablaran de sus libros y su experiencia.