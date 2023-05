¿Qué documentos revisar antes de comprar un auto usado?

Comprar un auto usado trae consigo muchas dudas, pero también es una buena opción para cuidar tu economía. Evita caer en fraudes y ten mucha precaución al elegir el lugar donde comprarás tu auto, ya sea en agencia, lote o con algún particular. Es importante que conozcas su historial de documentos y revises atentamente todos los datos del vehículo, por si hay alguna irregularidad. Si aún no sabes qué papeles se deben tomar en cuenta para una adquisición segura, no te preocupes. A continuación, te comparto algunas recomendaciones:

1) En primera instancia, verifica que el vendedor tenga la factura original del vehículo y si no tiene este documento deberá contar con un certificado que lo acredite como último dueño. Para mayor seguridad corrobora la identidad del vendedor antes de hacer el cambio de propietario.



2) Revisa la vigencia de la tarjeta de circulación. Recuerda que si no está vigente no podrás circular ni realizar algún trámite relacionado con tu vehículo.



3) Realiza un contrato de compra-venta y protege tu adquisición. Este documento te servirá para tener un respaldo legal, por si se encuentra algún incumplimiento del contrato.



4) Verificar si el coche en cuestión tiene un reporte de robo o adeudos de tenencia, multas o verificaciones. Pídele al vendedor que te entregue un comprobante que asegure que el vehículo no tiene impagos por propietarios anteriores.



5) Cosulta con el vendedor si el coche tiene una póliza de seguro y verifica su vigencia, ya que algunas aseguradoras mantienen el seguro de forma independiente.

6) Solicita toda la información respecto al mantenimiento del vehículo; esta documentación te ayudará a verificar si se encuentra en óptimas condiciones o si tiene alguna falla.



Sabemos que es todo un reto encontrar el auto que necesitas a buen precio y de forma confiable, pero con un poco de paciencia y prestando atención a estos consejos podrás hacer una compra segura. En resumen, antes de adquirir un carro usado investígalo, conoce su valor y funcionalidades; verifica que no tenga un reporte de robo y revisa su estado exterior, mecánico y legal con alguna persona de confianza.