En los meses de verano, la jornada intensiva laboral se convierte en una norma para muchos trabajadores. Si bien esta modalidad tiene ventajas evidentes, como la posibilidad de disfrutar de más tiempo libre durante las tardes, también podría tener consecuencias no deseadas. La investigación llevada a cabo por expertos de Indemnización por Accidente S.L.P y BMO Opinión médica da los puntos clave Cambio en los patrones de tráfico. La jornada intensiva laboral, a menudo implementada durante los meses de verano, implica un cambio en los horarios habituales de trabajo, lo que puede llevar a cambios en los patrones de tráfico. Esto podría llevar a un aumento o una disminución en los accidentes de tráfico, dependiendo de factores como la densidad del tráfico en diferentes momentos del día y la adaptabilidad de los conductores a los nuevos patrones. Entonces, ¿Cómo podría la implementación de la jornada intensiva laboral durante los meses de verano influir en los patrones de tráfico y potencialmente afectar la incidencia de accidentes de tráfico? José Luis Gil (perito experto en accidentes de tráfico) de Indemnización por Accidente S.L.P comenta: "La jornada intensiva laboral en verano puede cambiar los patrones de tráfico, lo que a su vez puede influir en los accidentes de tráfico. Según la adaptabilidad de los conductores y la densidad del tráfico en los nuevos horarios, se puede observar un aumento o disminución en los accidentes". Fatiga y estrés. Trabajar durante un período de tiempo más largo sin descansos suficientes puede llevar a fatiga y estrés, lo que puede aumentar el riesgo de accidentes de tráfico. Además, en algunos casos, los trabajadores pueden estar más propensos a apresurarse al trabajo o a casa debido al horario prolongado, lo que también puede aumentar el riesgo de accidentes. Entonces ¿Cómo se puede prevenir la fatiga y estrés? Comenta M. Cruz (gestora médico de tratamientos rehabilitadores) de BMO Opinión médica que "es esencial que los trabajadores tomen descansos regulares durante su jornada laboral. Estos descansos proporcionan la oportunidad de relajarse, recargar energías y, en general, reducir los niveles de estrés y fatiga." Mayor exposición a la luz del día. Durante la jornada intensiva laboral, los trabajadores suelen viajar durante las horas de luz del día, lo que podría reducir la probabilidad de accidentes de tráfico, ya que la visibilidad es generalmente mejor durante el día que durante la noche. ¿Cree que la mayor exposición a la luz del día durante la jornada intensiva laboral puede influir en la seguridad vial y reducir la probabilidad de accidentes de tráfico? ¿Por qué? M. Cruz responde, "sí, una mayor exposición a la luz del día durante la jornada intensiva laboral puede influir positivamente en la seguridad vial y reducir la probabilidad de accidentes de tráfico. La razón principal es que la visibilidad durante las horas de luz del día es generalmente mejor que durante la noche, lo que facilita la conducción y permite a los conductores reaccionar con más eficacia a las condiciones de la carretera y al comportamiento de otros conductores. Sin embargo, esto no elimina la necesidad de mantener siempre una conducción segura y responsable, independientemente de la hora del día." Desplazamiento en horarios de menos tráfico. La jornada intensiva usualmente termina a primeras horas de la tarde, lo que significa que el desplazamiento de regreso a casa se realiza en un horario con menos tráfico. Esto podría potencialmente reducir el riesgo de accidentes de tráfico al haber menos vehículos en la carretera. Tiempo libre adicional. La jornada intensiva libera más tiempo en la tarde para actividades de ocio, lo que podría resultar en un aumento de los desplazamientos y, por tanto, en un mayor riesgo de accidentes de tráfico. Este factor puede ser especialmente relevante durante los meses de verano, cuando el buen tiempo puede alentar a las personas a salir más. Exposición al calor. Durante el verano, las jornadas intensivas pueden implicar desplazamientos durante las horas más calurosas del día. El calor extremo puede afectar el rendimiento del vehículo y aumentar la fatiga del conductor, lo que puede aumentar el riesgo de accidentes. Siendo así, ¿El calor extremo durante las jornadas intensivas de verano puede incrementar el riesgo de accidentes de tráfico? Comenta M. Cruz de BMO "sí, el calor extremo durante las jornadas intensivas puede incrementar el riesgo de accidentes. Puede afectar el rendimiento del vehículo y aumentar la fatiga del conductor, ambos factores contribuyentes a accidentes de tráfico" Comportamiento del conductor. Los cambios en los horarios laborales pueden influir en el comportamiento de los conductores. Por ejemplo, si los conductores se sienten apresurados por llegar a casa después de una larga jornada laboral, pueden ser más propensos a la conducción agresiva o descuidada, aumentando el riesgo de accidentes. Menor vigilancia. Si la jornada intensiva laboral resulta en menos tráfico durante las horas pico habituales, puede haber una menor presencia de la policía de tráfico, lo que podría tener un impacto en los niveles de seguridad vial. ¿Puede la menor presencia de la policía de tráfico durante las horas pico habitual, debido a la jornada intensiva laboral, afectar la seguridad vial? José Luis Gil de IXA comenta: "sí, la disminución de la vigilancia policial durante las horas pico debido a la jornada intensiva laboral puede influir en la seguridad vial. Menos supervisión podría dar lugar a un aumento de conductas irresponsables o infracciones de tráfico, aumentando potencialmente el riesgo de accidentes." Cambios en el uso del transporte público. Si la jornada intensiva laboral afecta los horarios de los servicios de transporte público, esto podría influir en la cantidad de personas que optan por conducir en lugar de usar el transporte público, lo que podría tener un impacto en los niveles de tráfico y, por ende, en los accidentes de tráfico. Los meses de verano suelen registrar la mayor cantidad de accidentes de tráfico debido al aumento significativo en los desplazamientos. Sin embargo, según el Informe Race, los accidentes "in itinere" (es decir, aquellos que ocurren durante el trayecto de ida y vuelta al trabajo) muestran un patrón distinto. Se ha observado que la mayor incidencia de estos accidentes ocurre en otoño, mientras que en verano se registra la menor cantidad. De esto, se puede deducir que si la jornada de trabajo intensiva afecta de alguna manera a la tasa de accidentes de tráfico "in itinere", sería de manera positiva.

BMO es una empresa que presta servicios médicos y de rehabilitación a los lesionados en accidentes de tráfico.

Indemnización por accidente S.L.P es un despacho de abogados especializados en Responsabilidad Civil, es decir, especializados en reclamación de indemnizaciones para accidentes de tráfico y laborales.