La Inteligencia Artificial se expande como la pólvora a pesar de las regulaciones

La popularidad que han alcanzado los modelos de Inteligencia Artificial generativa como el chatbot desarrollado por OpenAI, empresa en la que el gigante Microsoft ha invertido ya cerca de los 10.000 millones de dólares, ha provocado que los políticos de la Eurocámara se pronuncien al respecto tratando de crear un marco legal que regule su utilización y el uso de los datos y tecnología subyacente.



Como hemos visto en anteriores ocasiones, el organismo regulador europeo tiene los ojos puestos en el uso de los datos. Por ese motivo, el RGPD (aunque entró en vigor en mayo de 2016) se empezó a aplicar en España en 2018.

Este gesto subraya “la voluntad de la Eurocamara de definir un marco legal”. “Nos enseña la importancia que ha tomado la inteligencia artificial. Creo que es crucial de tener la máxima transparencia de cara al consumidor final”, explica Maxence Marius, director general de la agencia SEO Eskimoz España.

La Eurocámara ha aprobado un informe que supone un primer paso para regular a nivel comunitario el uso de la Inteligencia Artificial en relación a tecnología para sistemas de detección facial, por considerar el rostro como un dato personal biométrico. Asimismo, también ha puesto en el punto de mira las tecnologías capaces de generar contenido a partir de instrucciones generadas por usuarios o prompts. En este sentido, los eurodiputados advierten que es necesaria una mayor transparencia en el uso de los datos con los que se entrena a estas máquinas, así como las fuentes utilizadas para que no puedan crear contenido sujeto a derechos de autor.

La medida que se pretende impulsar, aunque todavía está en sus primeros pasos, supondría obligar a que todo contenido generado por Inteligencia Artificial cuente con una advertencia que indique que ha sido creado por esta tecnología y en base a determinadas fuentes.

No obstante, este tipo de regulación es en base a una incomprensión del funcionamiento de esta tecnología. Pese a que una máquina haya sido entrenada con textos, con o sin derechos de autor, el output que devuelve es generado. No es plagio, no vulnera los derechos de autor, porque sencillamente su autor es la propia máquina. Esto sucede también con las imágenes generadas por IA, por las que alguien que pinte en base al estilo de Dalí, no tiene que estar plagiando su obra, sino que tiene su mismo estilo.

Google presenta sus novedades

Por su parte, Google ha presentado recientemente en un evento multitudinario las novedades que presenta Google Bard. Por el momento está en una fase Beta en Estados Unidos, pero ya integrado en el propio buscador.

Tal y como lo han comunicado, más allá de penalizar el uso de la IA, Google la utilizará en su beneficio y en el de los usuarios. Facilitando la búsqueda, aportando imágenes y enlaces a las mismas para profundizar en la consulta e incluso mejorando la experiencia de compra de los usuarios gracias a la IA generativa. “La respuesta rápida de Google con Bard nos confirma su posición de líder del search”, afirma Maxence Marius. Google Brard estará disponible en toda la suite de Google como Gmail, Google Docs y mucho más.

El potencial del código abierto

Más allá de las grandes corporaciones, las cuales se tendrán que atener siempre a la regulación vigente según el país en el que opere, los expertos destacan el potencial del código abierto. Desde que existe Internet, existe el código abierto. Esto supone que más allá de tratar de frenar las posibilidades que ofrece una tecnología como la IA, el código abierto puede incluso superarla.

Existen plataformas como Github, que se basan en compartir este tipo de conocimiento entre los profesionales del sector y donde, evidentemente, se pueden encontrar códigos de IA totalmente accesibles para cualquier persona con una cuenta de correo electrónico.

Tal y como afirma Marius, “el código abierto representa una oportunidad tremenda a nivel de tecnología. Vivimos un momento comparable al nacimiento del ordenador personal donde cada informático era un pionero”. Es decir, que cualquier persona que se haya formado en el tema podría desarrollar aún más esta tecnología en un país que no sea tan restrictivo.

¿Seguirá siendo importante el contenido?

El contenido siempre será el rey, no hay Inteligencia Artificial sin contenido ya que sin él la máquina no tiene cómo alimentarse. “Es por eso que muchos profesionales del Marketing Digital y del posicionamiento SEO, se están llevando las manos a la cabeza por no saber cómo gestionar su estrategia en base estas novedades que está ofreciendo el sector”, explica Marius, director de la agencia SEO Eskimoz España.

Tal y como ha recalcado Google, gracias a la incorporación de esta tecnología, el usuario podrá obtener una comparativa y recomendación sobre su consulta en sí además de ofrecerle enlaces para profundizar en su búsqueda de información. Y para que Google te seleccione, tendrás que trabajar el contenido de una forma humana y empática, de esta forma el posicionamiento orgánico basado en IA generativa, será tuyo.