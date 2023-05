El Instituto Danone lanza los Premios a la Trayectoria Científica de su 30 aniversario

El Instituto Danone cumple 30 años anunciando la apertura de convocatorias para la 30 edición de sus Premio Instituto Danone a la Trayectoria Científica en Alimentación, Nutrición y Salud "Dr. Carles Martí Henneberg", con el objeto de reconocer carreras sobresalientes en el campo de la alimentación, la nutrición y la salud. Algunos de los galardonados en ediciones anteriores son profesionales de prestigio como la Dra. Gema Frühbeck Martínez, Ramón Estruch, Miguel A. Martínez González y Lluís Serra-Majem El 2023 es un año de celebración para el Instituto Danone, pues es su 30 cumpleaños, y uno de los festejos correrá de la mano de una edición muy especial de sus reconocidos Premios a la Trayectoria Científica, cuya apertura del plazo para la presentación de convocatorias ha comenzado el pasado día 15 y se alargará hasta el 15 de julio. El Premio Instituto Danone a la Trayectoria Científica en Alimentación, Nutrición y Salud "Dr. Carles Martí Henneberg" se han celebrado desde la fundación del Instituto.

El objeto de estos galardones pretende reconocer trayectorias o carreras profesionales sobresalientes en el campo de la alimentación, la nutrición y la salud. En este sentido, los premios promueven la concienciación sobre la importancia de la investigación científica e instan y animan a los investigadores a continuar con su labor, para lo que se otorgará al ganador un premio de 20.000€.

Según el Dr. López Miranda, presidente del Instituto Danone, "para nosotros esta edición de los Premios a la Trayectoria Científica no son uno más, ya que celebramos nuestros 30 años de vida. Nuestra intención es continuar esforzándonos y animar a la comunidad científica a contribuir en el progreso y bienestar de la sociedad, así como reconocerles y difundir su labor, esfuerzo y logros".

La convocatoria queda abierta de este modo a todos los científicos con nacionalidad española que desarrollan proyectos de investigación dentro o fuera de España y a aquellos no españoles que lo hagan en España. Las temáticas que abarcan este tipo de investigaciones deben versar sobre alimentación saludable y sostenible, envejecimiento saludable o prevención de la obesidad (en sus aspectos básico, clínico y aplicado) o en cualquiera de los campos de actividad relacionados: nutrición clínica, metabolismo, epidemiología, genética y biología molecular, ciencia y tecnología de los alimentos.

Durante los últimos 30 años, el Instituto Danone ha reconocido a prestigiosos científicos de distintas ramas y ha potenciado numerosas investigaciones en los campos mencionados anteriormente. Los últimos galardonados han sido profesionales de relevancia como la Dra. Gema Frühbeck Martínez, que en la actualidad es Consultora Senior del Departamento de Endocrinología y Nutrición y Codirectora del Área de Obesidad de la Clínica Universidad de Navarra; Ramón Estruch, que es uno de los investigadores españoles más experto en la dieta mediterránea a nivel mundial, jefe del grupo del CIBEROBN y coordinador del PREDIMED, el estudio multicéntrico de intervención nutricional de más envergadura que se ha realizado en Europa; Miguel A. Martínez González, autor del libro '¿Qué comes?' (Planeta, 2020) y uno de los mayores expertos mundiales en la Dieta Mediterránea; y Lluís Serra-Majem, actual rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

En este sentido, y en relación al objeto de los premios del Instituto Danone, la Dra. Gema Frühbeck aseveró que "lo que todo investigador quiere es que su trabajo se traduzca en beneficios para el paciente y la sociedad". Este impacto social que advierte la galardonada, y la importancia de la investigación científica para cualquier ámbito de la vida, se evidencia en los estudios a los que ha dedicado gran parte de su trayectoria, como en su caso es el campo de la obesidad: "descubrimos que existe una traducción clínica de un porcentaje de grasa corporal elevado asociado con problemas de obesidad que, si sólo nos fijamos en el Índice de Masa Corporal, no podremos identificar". "En nuestro equipo podemos ofrecer un tratamiento multidisciplinario en el que estudiamos y analizamos cada caso de manera personalizada y estudiamos cuál sería la mejor opción terapéutica, de ser necesaria", añadió.

Inscripción Premios Instituto Danone:

La solicitud debe ajustarse al modelo disponible en la web del www.institutodanone.es y únicamente podrá realizarse a través de dicha web hasta el 15 de julio de 2023, inclusive.

Se deberá presentar en castellano o inglés y el candidato debe ser legítimo autor de dichos trabajos. Además, se deberá incluir necesariamente los siguientes documentos en formato pdf:

Currículum vitae del candidato.

Una separata con sus 10 trabajos más relevantes, de ellos solo dos pueden ser artículos de revisión.

El candidato podrá sustituir alguno de los 10 trabajos citados por algún otro mérito que considere especialmente destacable (libros u otras realizaciones en el ámbito científico y/o académico). En el momento de adjuntar esta separata deberá señalarse a cuál de las siguientes categorías corresponden los trabajos allí incluidos: Alimentación saludable y sostenible, Envejecimiento Saludable, Prevención de la Obesidad u Otros.

Declaración en la que el candidato se compromete, en caso de obtener el premio, a recogerlo personalmente en el lugar y fecha convenidos, así como a realizar una breve exposición en el transcurso del acto de entrega del premio.