Verisk nombrada una de las Best Workplaces™ (mejores empresas para trabajar) España por Great Place to Work® por tercer año consecutivo

Basándose en las opiniones de los empleados, el reconocimiento honra a Verisk por crear un entorno de confianza, orgullo y camaradería Por tercer año consecutivo, el proveedor líder en análisis de datos y tecnología a nivel mundial Verisk (Nasdaq: VRSK) ha sido reconocido como uno de los Best Workplaces™ en España por Great Place to Work®, la autoridad mundial en cultura del lugar de trabajo. Basándose en las opiniones de los empleados, el reconocimiento honra a Verisk por crear un entorno de confianza, orgullo y camaradería.

Para determinar la lista Best Workplaces™ España 2023, Great Place to Work® realizó rigurosas evaluaciones de las respuestas a las encuestas de los empleados centrándose en la cultura de gestión de personas. El reconocimiento acredita a Verisk como una organización con una cultura de gran confianza en la que los compañeros de equipo están motivados para dar lo mejor de sí mismos. Verisk obtuvo una excelente puntuación en los temas de honestidad de los directivos, colaboración entre compañeros y apoyo profesional al empleado, entre otros.

Las respuestas a la encuesta elogiaron a Verisk por su cultura de bienestar y atención, destacando:

"La gente se siente realmente valorada en esta empresa".

"Nos preocupamos los unos por los otros, también a nivel personal".

"Los compañeros y directivos son realmente abiertos de mente y tienen en cuenta las opiniones y sugerencias de todos". "Aunque nos guiamos por nuestros valores fundamentales, que ponen de manifiesto nuestros compañeros de todo el mundo, nosenorgullecemos de un planteamiento adaptado para satisfacer las necesidades cambiantes de nuestros compañeros de equipo en función de los comentarios que nos hacen llegar", declaró Sunita Holzer, directora general de relaciones humanas de Verisk. "La programación que hemos establecido está diseñada para fomentar la camaradería, el desarrollo y un sentimiento de realización basado en el importante trabajo que estamos realizando para apoyar a nuestros clientes y a la comunidad global".

En España, a los nuevos compañeros de equipo se les ofrece apoyo entre iguales, con un programa de mentores y un sistema de amigos para conectar a los compañeros tanto dentro de los equipos como entre ellos. El equipo en España también ha creado un programa de rotación estructurado para que los miembros con menos experiencia del equipo adquieran habilidades y conocimientos interfuncionales, y ha diseñado una programación para apoyar la trayectoria de cada persona de forma significativa, con múltiples vías y oportunidades de desarrollo.

"Verisk es sin duda una de las mejores empresas para trabajar en España", afirma Jaime Nardiz, director de consultoría e innovación de Great Place to Work.

Great Place to Work es la consultora que desde hace más de 30 años trabaja con empresas de todo el mundo para identificar, crear y mantener culturas de gran confianza y alto rendimiento, ayudando a las organizaciones a convertirse en Best Places to Work®.

Verisk ha obtenido la certificación Great Place to Work Certification™ en España durante tres años consecutivos y también está certificada por Great Place to Work en Estados Unidos, Reino Unido, Polonia e India. Verisk ha sido galardonada en las listas de las mejores empresas para trabajar en Málaga y el Reino Unido y nombrada una de las mejores empresas para trabajar en Nueva York en 2022 por la revista Fortune y Great Place to Work. Verisk fue reconocida por Great Place to Work Reino Unido como el mejor lugar de trabajo para el bienestar y para las mujeres.

Para obtener más información sobre Verisk y sus oportunidades profesionales, visitar verisk.com/careers.

Acerca de Verisk

Verisk (Nasdaq: VRSK) es un socio estratégico líder en análisis de datos y tecnología para el sector asegurador mundial. Habilita a los clientes para reforzar la eficiencia operativa, mejorar los resultados de la suscripción y los siniestros, combatir el fraude y tomar decisiones informadas sobre los riesgos globales, incluidos el cambio climático, los eventos extremos, ESG y las cuestiones políticas. A través de análisis avanzados de datos, software, investigación científica y un profundo conocimiento de la industria, Verisk ayuda a crear una capacidad de adaptación global para las personas, las comunidades y las empresas. Con equipos en más de 20 países, Verisk obtiene sistemáticamente la certificación de Great Place to Work y fomenta una cultura inclusiva en la que todos los miembros del equipo sienten que forman parte de él. Para más información, visitar Verisk.com y la sala de prensa de Verisk.