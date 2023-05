Súmate a protestar contra "els bous al carrer" de Bétera

El próximo sábado tendrá lugar en Bétera una manifestación para rechazar la tortura como diversión y es que los llamados taurinos, se divierten mediante su "espectáculo" en lo que lo único que vemos es sadismo subvencionado con dinero público y poniendo en peligro a la infancia tanto en su seguridad como derechos.



Me alegra ver que el cartel me ha llegado un montón de veces y se está difundiendo por todos sitios ya que la concentración que organizamos desde la plataforma antitaurina de Alfafar, por lo que sea no la movieron demasiado.

Como bien aparece en el cartel, a las 11:30 se ha hecho una quedada en la estación de metro de Bétera y es muy necesaria tu presencia puesto que todas las estadísticas y el sentido común dicen que la mayoría de la sociedad rechazamos el dolor y angustia ajena como diversión. Por eso mismo, está muy bien eso de estar en contra del maltrato animal, pero no hacer nada, es ser cómplice y favorecer a los que están a favor.

Todavía recuerdo hace muchos años que yo trabajaba en un puesto de comida rápida en la feria de atracciones y cuando salía la gente de los festejos taurinos, la policía nos ordenaba cerrar para evitar conflictos puesto que al finalizar el festejo, la gente estaba completamente alcoholizada y no generaba más que conflictos. Para que las autoridades tuvieran que trabajar menos, nos hacían cerrar.

Espero que en estas elecciones, no votes a ninguno de los partidos que permita todo este sadismo de reventar toros con fuego o cuerdas entre otros ya que de hacerlo, nuestro país nunca avanzará a ser mínimamente civilizado.

Debería ser algo lógico, pero por culpa del especismo (discriminación por especie), no lo es. Para mí necesita la misma protección una vaca que un toro y es que es terrible la explotación que sufren las vacas mal llamadas lecheras que son separadas de sus hijos nada más nacer para que no se beban la leche que su madre produce de manera natural y así, encerrarlas manipulándolas genéticamente para producir leche constantemente de manera artificial cuyas vacas son inseminadas por la fuerza una y otra vez para criar masivamente animales que siempre acaban en el mugriento, oscuro y sangriento matadero.

Es decir, el queso, lácteos, leche de vaca o cualquier producto derivado de la industria láctea, es todavía más cruel que de la industria cárnica y acaba en el mismo sitio pese a todas las alternativas vegetales para disfrutar de queso y de cualquier producto o receta puesto que los veganos no estamos en contra de un sabor, pero sí de la explotación animal.



¿Porque defender a los toros y no a las vacas o a los demás animales cuando todo uso y abuso es innecesario?

Además de toda la crueldad, estamos egoístamente destrozando el planeta con las industrias más contaminantes como es la láctea o la cárnica siendo también de las que más agua gastan o en cuanto a la pesca, el 46% de plástico en el mar proviene de las redes de las personas que hacen agonizar a los animales marinos mediante una asfixia lenta.

En cuanto a salud, llega a prevenir muchísimas enfermedades como incluso confirma la academia Americana de nutrición y dietética o la asociación española de pediatría entre muchas otras. Si nos preocupa de verdad el hambre en el mundo, no existiría si dejáramos de alimentar a millones de animales más que humanos que se crían únicamente para explotar y servir anacrónicamente a los humanos al igual que los toros del festejo que acaban también asesinados en privado.

POSICIONARSE URGENTE

En consecuencia, el egoísta humano ha creado un infierno para los animales y por ello, es completamente necesario acudir a esta manifestación de Bétera para acabar con la tortura mediante la diversión y también, acabar con los peores abusos a los animales mediante la alimentación, vestimenta, entretenimiento sadismo de la experimentación animal...

Basta de mantener un negocio sádico a costa de subvenciones públicas, vulnerar los derechos de la infancia y reventar animales por la diversión de una minoría de machistas que disfrutan viendo sufrir a su víctima y suelen ir sin camiseta para parecer más machotes.

¿Con cuanto dinero más se va a seguir protegiendo y salvando un negocio destinado a la ruina? Yo seguramente no pueda y por eso, ayudo mediante este artículo de opinión, pero PACMA apoyamos y estarán allí personas voluntarias al ser el único partido que quiere acabar con la tauromaquia sin medias tintas y defiende a todos los animales mediante el antiespecismo, el planeta de forma seria y la justicia social mediante la defensa de todas las personas por lo que si de verdad quieres cambiar las cosas, PACMA es el único que de verdad no está por el sillón ni miente y te lo puedo asegurar.

Basta también de considerar a los animales productos ya que el especismo se empieza desde las escuelas en cuyos libros viene que la vaca nos da leche o la gallina huevos sin explicar la verdad de las industrias y donde acaban esos animales con el único objetivo de que la infancia no empatice con los demás animales.



Veganismo es Justicia por todos los animales.