Nozomi Networks ofrece el primer motor de análisis y respuesta de ciberseguridad basado en IA para infraestructuras críticas

Vantage IQ transforma la detección de riesgos y remediación moderna con un análisis de datos asistido por IA que ayuda a los equipos de seguridad a reducir los riesgos de ciberseguridad y acelerar su respuesta Nozomi Networks Inc., el líder en seguridad OT e IoT, ha presentado hoy Vantage IQ™, el primer motor de la industria de respuesta y análisis basado en Inteligencia Artificial diseñado para subsanar rápidamente las deficiencias de seguridad y las limitaciones de recursos en infraestructuras operativas de misión crítica. Disponible como complemento de Vantage, la plataforma de gestión de la seguridad basada en SaaS de Nozomi Networks, Vantage IQ usa Inteligencia Artificial y Machine Learning para ayudar a los equipos de seguridad a hacer más con menos mediante la automatización de tareas que consumen tiempo asociadas a la revisión, la correlación y la priorización de datos de red, dispositivos y alertas. Los equipos que usan Vantage IQ ganan velocidad, precisión y un análisis de ciberseguridad en profundidad que no es posible únicamente con el análisis humano. Esta avanzada colaboración entre personas y máquinas fortalece la ciberseguridad y la resiliencia para empresas de infraestructura crítica mientras ayudan a los administradores de seguridad a ganar eficiencia en la carga de trabajo.

Vantage IQ sube el listón en el análisis y la automatización de la seguridad, al ofrecer a los usuarios la capacidad de:

Comprender inmediatamente lo que está ocurriendo en la red IT y en los dispositivos OT e IoT.

Extraer rápida y fácilmente la información y priorizar las tareas de redes y fuentes de datos en expansión masiva

Mejorar los tiempos de respuesta con perspectivas más profundas, correlación e inteligencia práctica. Según Gartner, "la mayor complejidad en la seguridad obliga a los profesionales a decidir dónde concentrar sus esfuerzos. El volumen de amenazas y la disrupción que provocan impulsarán el interés hacia soluciones de seguridad que les ayuden a identificar y priorizar los riesgos y las exposiciones más críticas".

"La Inteligencia Artificial siempre ha sido parte de nuestro ADN", comenta el cofundador de Nozomi Network y CPO Andrea Carcano. "Mientras que Chat GPT ha desatado la imaginación del mundo sobre el potencial de la IA, este es solo un ejemplo de los casos de uso emergentes de las tecnologías avanzadas de redes neuronales. En el caso de la seguridad de las infraestructuras críticas, Vantage IQ es un punto de inflexión, aportando inteligencia artificial para cambiar fundamentalmente la forma en que los profesionales de la seguridad entienden y responden a los riesgos operacionales. Creemos que esta es la forma en la que se consultarán, analizarán y actuará sobre los datos de ciberseguridad en el futuro".

Las principales características de Vantage IQ incluyen:

Insights basados en IA. Los usuarios pueden acceder al panel de Insights de Vantage IQ donde las alertas se correlacionan, priorizan y se apoyan con información sobre la causa raíz para una corrección más eficiente y menos brechas de seguridad. Las redes neuronales profundas de Vantage IQ identifican patrones de actividad en los datos de red. Los datos se correlacionan para agilizar el análisis forense, el ajuste y las mejoras de seguridad.

Supervisión predictiva avanzada. Los usuarios pueden fortalecer la resiliencia operacional y prevenir interrupciones del sistema con alertas tempranas que avisan de que los comportamientos del sistema se están desviando de la norma. La característica Time Series in Vantage IQ aumenta la capacidad de alertar sobre los cambios en la red con el nivel adicional de alerta sobre cambios inusuales en el ancho de banda de la actividad que pasa a través de los sensores que supervisan esas redes. En el futuro Vantage IQ también alertará sobre las variables del proceso que permiten grandes niveles de supervisión y mantenimiento predictivos. Vantage IQ es un complemento opcional de la plataforma Saas Vantage de Nozomi Network. Estará disponible en el tercer trimestre de este año a través de Nozomi Networks y su amplia red mundial de socios distribuidores.