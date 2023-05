¿Preparada para lucir cuerpo este verano?

Mucho se habla de la rutina a seguir en el rostro, pero poco de la que tenemos que seguir con el cuerpo. El cuidado de la piel del cuerpo es esencial, no basta solo con tener una buena alimentación o hacer ejercicio, también es necesario dedicarle todos los días unos minutos y utilizar productos cosméticos que la mantengan hidratada, firme y elástica.

Si has descuidado tu rutina de belleza corporal es hora de que tomes nota, por aquí te contamos algunas novedades:

TOPICREM

Los comienzos de TOPICREM se remontan hace varios años atrás, cuando un padre preocupado por ver cómo día tras día su hijo sufría picores en su piel decide crear un producto que le ayudara a calmarsu piel. Este padre, presidente de un laboratorio farmacéutico, crea TOPICREM leche Corporal Ultra-hidratante, uno de los productos estrella de este laboratorio, y que actualmente representa un 40% de ventas mundiales y es número 1 en ventas de leches corporales en Francia.

Topicrem es la marca dermatológica de los laboratorios farmacéuticos Mayoly-Spindler, un laboratorio familiar e independiente con fábricas en la región de París y centro de investigación y desarrollo propio en Chatou, cerca de París.

Este año TOPICREM está además de enhorabuena, celebran 30 años dedicados a dar solución a la pieles más sensibles!!!

Y como novedad, atendiendo a las demandas de los consumidores, TOPICREM se ha alineadoa las últimas tendencias green de la cosmética, y ha lanzado su nueva Línea Dermovegetal, un producto más green y eco-responsable.

Esta nueva gama de cuidado corporal está formada por una Crema Corporal Utranutritiva y una Crema de Ducha Anti-Sequedad, fórmulas con un 96% de ingredientes de origen natural que destacan por fortalecer la barrera de la piel y la hidratación de las pieles más secas y sensibles sin dejar de cuidar el planeta (envase de diseño ecológico con reducciónde plástico e integración de plástico reciclado).

Me gusta porque además de dejar la piel hidratada es apto para toda la familia, adultos niños y bebés, y porque esta firma ofrece una gama de tratamientos dirigidos a todas las pieles sensibles, independientemente de su edad, color o estilo de vida. De venta en farmacias. Crema de ducha PVP: 11,95€ y Crema Corporal PVP: 15,95€.

CLARINS

Otro experto en belleza corporal es CLARINS.

Pensando en que el baño o ducha sea un momento de bienestar para la piel, estos laboratorios reformulan los Baños Aroma, con nuevas fórmulas, nueva sensorialidad y nuevos envases, con una combinación de aromaterapia y fitoterapia, en el que la mezcla de aceites esenciales unido a las propiedades beneficiosas de extractos de plantas se convierten en algo único:



Bain aux Plantes “Tonic” : un gel tonificante en el que se combinan aceites esenciales de menta arvensis y de romero con extractos de castaña de Indias bio y de saponaria bio. Limpia suavemente al tiempo que revitaliza la piel y la mente. Perfecto para estimular el cuerpo y la mente. Me gusta su eco-recarga de 200ml, un envase que te permite seguir utilizando el envase y con ello contribuir con el medio ambiente.

: un gel tonificante en el que se combinan aceites esenciales de menta arvensis y de romero con extractos de castaña de Indias bio y de saponaria bio. Limpia suavemente al tiempo que revitaliza la piel y la mente. Perfecto para estimular el cuerpo y la mente. Me gusta su eco-recarga de 200ml, un envase que te permite seguir utilizando el envase y con ello contribuir con el medio ambiente. Bain aux Plantes Relaxant: un gel reconfortante que combina aceites esenciales de naranjo amargo y de manzanilla bio con extractos de saúco bio y de saponaria bio. Limpia suavemente, a la vez que relaja el cuerpo y la mente. Su nuevo perfume de lavanda hace que tenga propiedades relajantes y calmantes, por lo que la sensación de relajación del cuerpo y de la mente es total. Ideal después de una larga jornada o del deporte.



Las fórmulas de Bain aux Plantes “Tonic” y Bain aux Plantes Relaxant contienen un 96% de ingredientes de origen natural, entre ellos, nuevos agentes espumantes bío tan eficaces y sensoriales como los de la generación precedente. Al contacto con el agua, se transforman en una ligera espuma delicada, apta para todos los tipos de pieles, incluso las frágiles y sensibles.

PVP: 26€

La otra novedad de los laboratorios CLARINS de este año son los dos nuevos tratamientos para el cuerpo: Masvelt Advanced para mujeres antes de los 50 años y Multi Intensive Ventre & Taille para mujeres a partir de los 50.



Antes de los 50 años: Masvelt Advanced

El nuevo gran descubrimiento de los Laboratorios Clarins es un microorganismo marino, encontrado a más de 2.700 metros de profundidad en el océano ártico, ultrarresistente a la temperatura fría, a la presión del agua, a la falta de luz yque permite remodelar los contornos del cuerpo. Este nuevo extracto desarrollado por los laboratorios Clarins, por un lado, frena el transporte de grasa hacia las células grasas y, por otro lado, acelera la eliminación del exceso de grasa.

Masvelt Advanced, con un 96 % de ingredientes naturales, ofrece una triple eficacia remodelante gracias a extractos de origen marino, de celosía, de escabiosa bío y de cafeína que limitan el almacenamiento de la grasa y favorecen su eliminación. La eficacia reafirmante la proporciona el extracto de mitracarpus y la eficacia embellecedora es debida al extracto de aloe vera que hidrata y alisa la piel.

PVP Recomendado: 64€

A partir de los 50 años: Multi Intensive Ventre et Taille

Está compuesto de un 94 % de ingredientes naturales. Con el fin de contrarrestar los efectos de las modificaciones hormonales en el cuerpo Mutli Intensive Ventre et Taille actúa contra el relajamiento cutáneo y contribuye a remodelar el vientre y la cintura para devolverles un contorno armonioso. A partir de los 50 años, se incrementa una enzima llamada 11B-HSD responsable del aumento de grasa en la zona abdominal y en la cintura. Los Laboratorios Clarins han elegido el activo de la cryptormeria bío que procede de las yemas del cedro de Japón ricas en vitaminas y minerales.

Disminuye el almacenamiento de grasa para que la cintura se note más delgada y el vientre en mejor forma. La cafeína refuerza la acción lipolítica de la cryptomeria. El mitracarpus bío y el harungana bío reafirman la piel. El aloe vera hidrata la piel y el escualeno vegetal y la manteca de karité la nutren. Esta se nota cada día más tersa.

PVP Recomendado: 84€

MOROCCANOIL

Por si aún no lo conoces, la firma famosa por el cuidado del cabello infusionado en aceite de argán, Moroccanoil, nos presentó no hace mucho su nueva línea para el cuerpo, tres productos indispensables para devolver al cuerpo la nutrición perdida.

Para los amantes de las texturas intensas está la Manteca corporal, una crema hidratante ricamente concentrado para recuperar las pieles secas, gracias al aceite de argán, el ácido hialurónico y las mantecas de cacao, mango y karité. PVP: 39,91€

Si te gustan las texturas ligeras: la loción corporal de absorción rápida es la tuya. Con aceite de argán, tsubaki y anagra, junto con el extracto de hoja de aloe vera. PVP: 29,60€

Por último el Suflé corporal, una textura batida que proporciona un efecto sedoso y suave. Formulado con escualano y una mezcla nutritiva de aceites de argán,aguacate y nuez de macadamia. PVP: 39,91€



CANTABRIA LABS

Otra de las grandes preocupaciones que nos afecta sobre todo a las mujeresson las apariciones de estrías. Las causas pueden ser variadas, los cambios bruscos de peso, el embarazo, o incluso en las etapas de crecimiento en las que la piel “se estira” hacen que su estructura de fibras se altere y debilite. Las proteínas estructurales de la piel como la elastina, el colágeno y la fibrilina disminuyen su expresión y se desorganizan, haciendo que la matriz fibrosa que aparece en esas zonas se muestre compacta y desestructurada.

“Las estrías blancas pueden mejorarse, mientras que las rojas pueden llegar a desaparecer. Si entendemos que es un proceso evolutivo, cuanto antes intervengamos y utilicemos productos bien tolerados, tendremos mayor posibilidad de éxito terapéutico. La intervención en un estado temprano y una muy buena tolerancia nos ofrecerá mejores resultados", afirma María Vitale, Medical Manager Dermatology de Cantabria Labs.

Pensando en todas aquéllas que sufren por la aparición de estas antiésteticas estrías, el laboratorio farmacéutico Made in Spain CANTABRIA LABS ha lanzado su nueva línea antiestrías: Elancyl, especializada con ingredientes cuya eficacia está avalada científicamente y con una concentración efectiva, que se enfoca en dos objetivos: prevención y corrección.

Las dos grandes novedades son:

Elancyl Crema de Prevención : reduce la aparición de nuevas estrías. Con aceites de cártamo, almendras dulces y pantenol para una acción fortalecedora de la superficie cutánea; hidroxiprolina y silicio orgánico para estimular la producción de proteínas estructurales. PVP: 25,93€.

: reduce la aparición de nuevas estrías. Con aceites de cártamo, almendras dulces y pantenol para una acción fortalecedora de la superficie cutánea; hidroxiprolina y silicio orgánico para estimular la producción de proteínas estructurales. PVP: 25,93€. Elancyl Gel-Crema Corrección Intensiva: acción intensiva sobre las estrías recién formadas. Con 15% de ácido glicólico que promueve el proceso de renovación epidérmica y suaviza la textura en combinación con activos regeneradores como el bakuchiol y la hidroxoprolina que estimulan la síntesis de colágeno y elastina. También cuenta con pantenol y ácido hialurónico para calmar y proteger la piel. PVP: 34,61€.